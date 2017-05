Sechs Räume für ein Halleluja Auf der Albrechtsburg zeigt eine besondere Ausstellung das Leben des heiligen Bennos von Meißen.

Das beeindruckendste Bild der neuen Ausstellung zeigt das bekannteste Wunder des Heiligen: Benno zieht einen Schlüsselbund aus einem Fisch, der ihm serviert wird. Jahre zuvor hatte er die Schlüssel in die Elbe geworfen. © Claudia Hübschmann

Benno mag es kühl und dunkel. Aber wenn man gut 1 000 Jahre alt ist, kann man schon einmal Ansprüche stellen. Um die 16 Grad ist es deshalb nur warm in den sechs Ausstellungsräumen in der Meißner Albrechtsburg, die markanten Vorhangbogenfenster sind mit blickdichter, schwarzer Folie beklebt, als sei stets tiefste, sternlose Nacht. Es scheint, als solle nichts die Totenruhe des berühmtesten Sohnes der Stadt stören, dessen Gebeine einst im Dom nebenan bestattet lagen. Dabei ist es wohl eher der Schatz, der hier auf 400 Quadratmetern ausgestellt wird, welcher durch diese Vorsichtsmaßnahmen bewahrt werden soll – „Ein Schatz nicht von Gold“, wie die Sonderausstellung des Schlösserlands Sachsen heißt, die nun zu sehen ist.

In sechs Räumen spüren 210 Exponate dem Leben und Wirken Bennos von Meißen, Sachsens erstem Heiligen, nach, von der winzigen Münze bis zum wertvollen Chorbuch, das so groß ist, dass ein Säugling bequem darauf schlafen könnte. 46 Leihgeber unter anderem aus Bayern, Rom und New York haben dafür Exponate nach Meißen geschickt, wo Benno im Jahr 1066 Bischof und 1524 heiliggesprochen wurde. Letztere Zeit ist gut dokumentiert. „Aber wir wissen wenig über den historischen Benno“, sagt Kuratorin Claudia Kunde.

Wunder vollbringt die Ausstellung daher nicht, indem sie zum Beispiel ganz neue Erkenntnisse über den Heiligen ans Licht befördert hätte. Aber sie nutzt gelungen alle Spielarten eines modernen Museums, um dem Besucher das zu vermitteln, was man über Benno heute wissen kann.

Das beginnt schon im ersten Raum mit den Wundern, die der Bischof der Überlieferung nach vollbracht hat: 37 Tote soll er wieder zum Leben erweckt haben, 626 Kranke geheilt, neun Besessene von ihren Dämonen erlöst, 46 Blinde sehend und neun Taube hörend gemacht haben. Ein von der Decke hängender, beleuchteter Quader, der das einstige Hochgrab des Bischofs zeigt, taucht den kleinen Raum in blaues Licht. Schlägt man eine Seite in der davor aufgebauten „Bibel“ um und wechselt so thematisch von Katholizismus zu Reformation, ändert sich das Licht im Raum dramatisch.

Benno wurde nämlich ausgerechnet zur Zeit der Reformation heiliggesprochen. In der Ausstellung stehen sich die originale Urkunde darüber und eine Streitschrift Luthers gegenüber. Einen „neven Abgott und allten Teuffel“ nennt der Reformator Benno darin. Es ist dann auch die Zerstörung des Grabmals im Dom am 14. Juli 1539, welche die Einführung der Reformation in Meißen einläutet und der Verehrung des Heiligen vorerst ein abruptes Ende setzt.

Bis zu Bennos „Rückkehr“ nach Sachsen unter August dem Starken und seiner Rolle als Bistumspatron im 20. Jahrhundert folgt die Ausstellung dem Geistlichen. Was zunächst befremdlich ist: Die Erläuterungen zu den Exponaten, die in anderen Museen an den Wänden oder direkt neben den Stücken stehen, fehlen. „Wir haben bewusst auf Beschilderung verzichtet“, erklärt Kunde. So soll die würdige Atmosphäre für die Objekte gewahrt werden. Das gelingt tatsächlich ziemlich gut. Nie wirken Vitrinen überladen, auf jeden Raum muss sich der Besucher neu einstellen, weil er anders konzipiert ist als der vorherige. Worauf man sich auch einstellen muss, ist, dafür mit einem Begleitheft unter der Nase durch die Räume zu gehen, zumindest wenn man alles ganz genau wissen will.

Doch selbst, wer sich diese Mühe nicht macht, wird einiges mitnehmen können. Auf jeden Fall, dass Benno mehr war als das heute nach ihm benannte Bier. Auch wenn es dieses ebenso kühl und dunkel schätzt.

