Schwungvoll und mit Denkanstoß Die Lausitzer Philharmonie begann die neue Konzertstaffel in Görlitz erfrischend und mit einer brodelnden Uraufführung.

Musizieren auf klassischen Instrumenten ist harte Arbeit für den Geist wie für den Körper. Was zu tun ist, demonstrierte Starcellist Yo-Yo Ma jüngst in der Dresdner Frauenkirche: Wer lange in einer Sitzhaltung verharrt, während das Gehirn tanzt, der sollte besser zwischendurch aufstehen, sich recken, strecken, tief durchatmen. Und das geistig mitarbeitende Publikum sollte es am besten mittun. Weil es guttut.

Zwar nahm das Sinfoniekonzert am Freitag im sehr gut besuchten Görlitzer Theater seinen konventionellen Verlauf ohne explizite Körperübungen. Doch vor dem ersten Takt spielte das Thema Gesundheit die erste Geige. Die Neue Lausitzer Philharmonie wurde als „Gesundes Orchester“ ausgezeichnet. Diesen Titel vergibt die Internationale Musikschulakademie Kulturzentrum Schloss Kapfenburg in Baden-Württemberg, eine Stiftung, die Projekte zur Musikergesundheit durchführt.

Mit gefeierter Solistin

Dass diese auf harte Proben gestellt wird, ist kein Geheimnis. „Teilweise sitzen Orchestermusiker mehr als fünf Stunden am Stück in verdrehten, einseitigen Positionen“, sagt Caroline Schenk, die seit 2014 zum Lausitzer Orchester gehört. An drei Wochenenden ließ sich die Violinistin in Bereichen wie Musikergesundheit, Bewegung, Arbeitsschutz und Körperwahrnehmung fortbilden. Nun ist sie Ansprechpartnerin für ihre Kollegen, berät und bietet Aufwärm- sowie Atemübungen an.

Deutlich schwungvoll und erfrischt ging das Orchester ins 4. Philharmonische Konzert dieser Spielzeit. Dirigent Dorian Wilson formte Antonín Dvoráks selten zu hörenden Satz „Muj domov“ („Mein Heim“) op. 62 bildhaft. Das Resultat war eine anmutige Ouvertüre zu einem Programm, dessen große Klammer sich mit Dvoráks vorletzter Sinfonie G-Dur op. 88 schloss. Auch da schwelgten die Philharmoniker in den wunderbaren melodischen Eingebungen des Tschechen, betonten das folkloristische Element, zumal in den Solopassagen. Cellogruppe und Flöten ragten hierbei heraus.

Die meistgefeierte Solistin war die gastierende Bettina Aust. Sie sorgte für eine bestechende Uraufführung des Konzerts für Klarinette und Orchester von Frank Zabel. In der Region ist die junge Klarinettistin nicht mehr unbekannt. Vor einem Jahr blies sie bei der traditionellen Aufführung von Olivier Messiaens „Quatuor pour la fin du temps“ in Zgorzelec. Im Frühjahr brillierte sie mit Carl Maria von Weber bei der Elbland-Philharmonie. Nun stürzte sie sich furchtlos in diese virtuos brodelnde Musik des Sauerländers Zabel, der nach dieser Uraufführung sichtlich zufrieden war.

Bettina Aust verabschiedete sich zur Pause mit einem feschen Stück für Klarinette solo von Igor Strawinsky. Auch das Orchester ließ sich für eine flotte Zugabe am Ende nicht lange bitten. Das fulminante Schluss-Allegro der Dvorák-Sinfonie gab es noch einmal – gepfeffert und nochmals gestrafft. Großer Applaus.

„Ist der Geist während des orchestralen Zusammenspiels maximal gefordert, sind Musizierende aufgrund der spezifischen Bewegung körperlich nicht optimal ausgelastet“, sagt Caroline Schenk, die an diesem Abend Orchesterdienst hatte. Ob sie bewusster musiziert? Zumindest weiß sie um spezifische Krankheitsauslöser. Und die Gefahr, „dass bereits kleinste Probleme das berufliche Aus bedeuten, ist allgegenwärtig – das vergisst man allzu häufig“. Ein wichtiger Denkanstoß ist es allemal, denn Verdrängen hilft als Selbstschutz nur bedingt. Nun sind die Lausitzer Philharmoniker angehalten, das wohlwollende Prädikat „Gesundes Orchester“ auch zu leben.

Wieder in den Theatern Görlitz (6.2.) und Bautzen (8.2.) sowie in der Lausitzhalle Hoyerswerda (7.2.), 19.30 Uhr

