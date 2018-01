Schweigend gegen den SED-Apparat 1956 erschüttert der Aufstand in Ungarn die Welt und verändert auch das Leben einer Schulklasse in der DDR. Zur Berlinale kommt die Geschichte erstmals ins Kino.

Der Aufstand in Ungarn lässt 1956 auch eine Schulklasse in der DDR rebellieren – die Teenager schweigen im Unterricht und bekommen umgehend Ärger. Ihr Schicksal wurde jetzt verfilmt. © JULIA TERJUNG

Heimliche Kino-Besuche in West-Berlin, Tanzmusik im West-Rundfunk und Treffen bei einem Außenseiter und Freidenker: Die Jugendlichen einer Schulklasse im brandenburgischen Storkow stehen wenige Jahre vor dem Bau der Mauer kurz vor dem Abitur, sind unternehmungslustig und informieren sich im West-Rundfunk über das, was in der Welt so passiert. Dort hören sie vom Aufstand gegen die kommunistische Regierung in Ungarn und entschließen sich auch selbst zum Protest: Sie schweigen ein paar Minuten im Schulunterricht, mit ungeahnten Folgen.

Nun kommt die Geschichte ins Kino: Bei der 68. Berlinale im Februar hat der Film „Das schweigende Klassenzimmer“ von Lars Kraume Premiere. Ihn treibe die Frage um, „wie es sich in Deutschland nach dem Dritten Reich angefühlt haben muss zu leben“, beschreibt Kraume seine Beweggründe, die Geschichte zu verfilmen: „Wie es mit diesem zutiefst verstörten Land weiterging.“ Die Bundesrepublik habe einen Weg beschritten, einen anderen die DDR. Vorlage für den Film war das Buch eines der beteiligten Schüler über die Ereignisse in Storkow.

„Im Oktober 1956 sendete der verbotene Rias aufregende Nachrichten, die unseren Schulalltag durcheinanderbrachten“, schreibt dort Dietrich Garstka: „Gespannt hingen wir an den Rundfunkgeräten.“ Drei Jahre zuvor, am 17. Juni 1953, hätten sie auch in Storkow den Arbeiter-Aufstand in der DDR miterlebt – und nun Ungarn. „Wir verstanden sofort, dort war mehr los als damals bei uns“, schreibt Garstka: „Die Ungarn kämpften mit Waffen. Es war wie David gegen Goliath.“

Stimmige Atmosphäre

Die Informationen lieferte der Rias, der Rundfunk im amerikanischen Sektor. „Wir begeisterten uns für die Ungarn“, schreibt Garstka: „Die Besatzungsmacht sollte raus, das elektrisierte uns.“ Ihren Alltag in der DDR hätten sie als Gängelei empfunden, nur wer den Funktionären gehorchte, sei ernstgenommen worden. Der verbotene Westsender habe dem das Ideal von Freiheit und Menschenwürde entgegengesetzt. Dann kommt der 29. Oktober 1956. Im Rias sei zuvor zu Schweigeminuten für die Opfer des Ungarn-Aufstandes aufgerufen worden, erinnert sich Garstka.

Für ihn und ein paar Mitschüler sei damit klar gewesen: „Das machen wir auch.“ Und dann schweigt die Klasse fünf Minuten im Geschichtsunterricht und am Tag darauf nach einer Falschmeldung über den vermeintlichen Tod eines Fußballidols bei den Ereignissen in Ungarn noch einmal eine Minute. Ein Unding. Prompt schaltet sich die SED ein, die Staatssicherheit, der Bildungsminister. Die Protestaktion endet schließlich mit der Auflösung der Schulklasse und einem Abiturverbot in der DDR. Der Großteil der Jugendlichen geht in den Westen.

Der Film verändert die historischen Ereignisse in Storkow zwar an einigen Stellen. Aber es sei gelungen, zu zeigen, worum es ging, betont Garstka: „Junge Menschen, die Widerstand gegen einen Staatsapparat leisteten, ohne diesen Widerstand je geplant zu haben.“ Die filmische Umsetzung sei „treffsicher“, urteilt er: „Die ganze Atmosphäre stimmt.“

Der Film ist auch ein Film über die Medien und ihre Wirkung. Und er erzählt nicht nur die Geschichte der Protestaktion, sondern greift auch die politischen Vorgeschichten der Erwachsenen, von Eltern, Großeltern, Funktionären auf. „Was im Osten wie im Westen gleich war, das war das Schweigen über die Kriegszeit und die Verwicklungen der Eltern in der NS-Zeit“, sagt Kraume dazu: „Die Unfähigkeit, mit der eigenen Geschichte umzugehen.“

An Originalschauplätzen in Storkow wurde nicht gedreht. Stattdessen spielt die Geschichte nun in Stalinstadt, der 1950 für das neue Stahlkombinat gegründeten sozialistischen Modell-Siedlung, die seit 1961 Eisenhüttenstadt heißt. „Eisenhüttenstadt war ein Glücksfall“, betont Kraume, der auch das Drehbuch geschrieben hat: „Der alte Planstadtteil aus den 50ern ist das größte Flächendenkmal Deutschlands und wir konnten in einer ganzen Stadt einen historischen Film drehen, was man sonst nur mit Hollywood-Budgets kann.“ Die Bahnszenen wurden wiederum in Görlitz gefilmt, andere Teile im Potsdamer Studio Babelsberg.

Als Schauspieler stehen unter anderem Ronald Zehrfeld als Vater eines der Schüler und Burghart Klaußner als DDR-Bildungsminister vor der Kamera. „Das schweigende Klassenzimmer“ wurde bereits vor seinem Kinostart mit dem Prädikat „besonders wertvoll“ und Jonas Dassler mit dem Bayerischen Filmpreis für den besten Nachwuchsdarsteller ausgezeichnet. (epd)

