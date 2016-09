Schönheit und Unterdrückung Der Iraner Reza Derakshani hat jetzt im Chemnitzer Museum Gunzenhauser seine erste Ausstellung in Deutschland.

Reza Derakshanis großformatiges Bild „Black Water“ ist in Chemnitz zu sehen. © PR

Das zehnteilige Gemälde „The Black Water“ des Iraners Reza Derakshani ist ein kräftiger politischer Witz. Neun der Frauenporträts, schwarz und weiß auf Grau gemalt, zeigen berühmte Sängerinnen aus seiner Heimat. Sie durften dort nach der islamischen Revolution im Jahre 1979 nicht mehr vor fremden Männern – somit nicht öffentlich – auftreten. Das den Damen jeweils unter Schulterhöhe hingestrichene Schwarz, das Derakshani Wasser nennt, ist mit dem Rakel oder einem Pinsel teilweise wieder entfernt, sodass der Betrachter ihre nackten Körper zu sehen vermeint.

Doch malt der Künstler, wenn man es genauer besieht, keine realen Leiber, so schräg und falsch sind sie unter die Porträts gesetzt. Drastisch demonstriert Derakshani, dass das Bild der islamischen Orthodoxie von der sexuellen Ausstrahlung der weiblichen Singstimme die Vorstellung eines Voyeurs ist. Noch klarer ist dies im ähnlichen, kürzer „Black Water“ genannten Gemälde zu erkennen: Die unters heftig fortgekratzte Schwarz gemalte Haut von fünf Frauen liegt wie Mondlicht auf der Wasserfläche.

Derakshani, Jahrgang 1952, ist mehrmals aus dem Iran fortgegangen. Zuerst für ein Kunststudium nach Pasadena in Kalifornien, 1983 wegen der Religionszugehörigkeit seiner damaligen Frau nach New York. Er selbst kehrt 2003 für sieben Jahre nach Teheran zurück. Allein Schönheit zu malen, ist damals ein Politikum. Heute lebt er in Dubai und in Austin (Texas). Seine Kunst schöpft aus persischer Miniaturmalerei und Kalligrafie wie aus dem Versuch amerikanischer Kollegen, mit Farbfeldern alle Sinneswahrnehmung zu übersteigen. Werke von ihm befinden sich in der Sammlung des British Museum in London und des Metropolitan in New York. Außerdem ist Reza Derakshani als Musiker bekannt, der mit der Langhalslaute die Tradition pflegt und diese durch Kooperationen mit Rock- und Jazzmusikern in den Westen bringt. Vor allem die US-amerikanische Musikszene gibt ihm im Exil Halt. Die Schau im Chemnitzer Museum Gunzenhauser ist seine erste in Deutschland. Das in diesem Jahr gemalte, wandlange „The Black Water“ bespielt den Fensterraum im Erdgeschoss allein. Dahinter findet man in der Kammer eine extra für diese Schau erfundene Installation. Auf weißem Stoff hat Derakshani eine Schrift aus Sand hingestreut, auf das Wandtextil mit einer auf Ultraviolettlicht reagierenden Farbe einen Totenschädel gemalt. Schmetterlingsflügeln gleich schlagen eisige Flammen dem Betrachter entgegen.

Der Maler arbeitet dann und wann, wie schon gesehen, mit kräftigen Symbolen. Andererseits – und dafür ist er weltweit bekannt – sucht er Figuren einzubauen in eine apart mit Ecken und Kanten umrissene, monochrome Fläche von majestätischem Gewicht, vor einem gleichfalls einfarbigen Hintergrund. So entstehen merkwürdige Kippbilder, bei denen abwechselnd innen und außen wichtig wird, der freie Raum und der darin schwebende Koloss. In weiteren Großformaten signiert Derakshani harmonische Zusammenstellungen von vier bis sechs Farbfeldern mit Gedichten in Farsi. Vieles aus dieser Dichtung hat er schon als Kind gesungen.

Die Titel sind es hier, welche die Gemälde in die Gegenwart holen: „Blank Pages“ zum Beispiel, leere Seiten, „Secret Love“, „Pink Queen in Exile“, „Blue Queen in Exile“, „Drunkard Soil“. Das Letztgenannte, das von der Trinkerin Erde, zeigt in zwei übereinandergestellten Tafeln Spuren fließender Farbe, wie roter Regen, eintreffende Meteoriten.

Die Schau Derakshanis im Museum Gunzenhauser der Kunstsammlungen Chemnitz, Falkeplatz 1, ist bis zum 16. Oktober zu sehen, täglich außer montags von 11 bis 18 Uhr. Es erscheint ein Katalog.

