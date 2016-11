Schönheit auf den zweiten Blick Haydns Hintersinn erschließt sich oft erst nach und nach – hier auf einer starken CD mit Frauenkirchkantor Grünert.

Die CD: J. Haydn, Harmoniemesse und Sinfonie Nr. 101, M. Grünert, Kammerchor der Frauenkirche (Rondeau/Naxos)

Die Musik von Joseph Haydn (1732 – 1809) hat oft etwas von einer Frau, deren Schönheit und Witz sich erst auf den zweiten Blick erschließen, oder von einem Mann, dessen Kräfte unterschätzt werden, weil andere ringsum mehr auf den Putz hauen. Sie ist meist intelligent, hintersinnig und harmonisch fein ausbalanciert. Die „Harmoniemesse“ als namentliches Beispiel war seine letzte vollendete Komposition überhaupt. Dresdens Frauenkirchkantor Matthias Grünert hat dieses einst hochmoderne Sakralwerk für CD mit dem Reußischen Kammerorchester eingespielt, außerdem die rhythmisch ungemein raffinierte Sinfonie Nr. 101, die den Untertitel „Die Uhr“ trägt. In die Gesangsparts der Messe teilen sich Grünerts hauseigener Kammerchor und vier erlesene Solisten, die in Dresden wohlbekannt sind. Rein und klar intoniert Ina Siedlaczek, deren schlanker Sopran weiter gereift ist. Mit warmem Timbre und schönem Volumen fasziniert Altistin Bettina Ranch, auch Tenor Tobias Hunger und Bassist Tobias Berndt überzeugen. In der Sinfonie hält Grünert die Zügel straff, ohne die Strenge zu übertreiben. Und wie Haydn schalkhaft den „verpassten Einsatz“ der Soloflöte hineinkomponiert hat, das eröffnet sich nicht nur Insidern als Gaudi. Eine feine, partiell mitreißende Live-Aufnahme – mal nicht aus der Frauenkirche, sondern aus der Klosterkirche Thalbürgel in Thüringen.

