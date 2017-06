Schöner labiler Mann Ein Arte-Porträt deckt starke psychische Probleme von Hollywoodstar Cary Grant auf.

Im Alter von 40 Jahren gerät Cary Grant in eine schlimme Identitätskrise. Der als Archibald Alexander Leach geborene Engländer fühlt sich in der Rolle des Hollywoodstars zutiefst verloren. © © yuzu productions

Er war von schönen Frauen umgeben, doch unfähig zu einer dauerhaften Bindung. In seiner bisher unveröffentlichten Autobiografie notiert Cary Grant: „Die meisten Frauen, mit denen ich zusammen war, gaben mir nach einiger Zeit zu verstehen, dass es in ihren Augen unmöglich war, mit mir zusammenzuleben.“

Der Dokumentarfilmer Mark Kidel zeigt eine wenig bekannte Seite von Hollywoodlegende Cary Grant (1904 bis 1986). Hinter der Maske des attraktiven und eleganten Strahlemanns verbarg sich ein labiler, verunsicherter Charakter. Die Ursache liegt in seiner unglücklichen Kindheit. Als der Elfjährige eines Tages aus der Schule nach Hause kam, war die Mutter nicht mehr da, ohne sich verabschiedet zu haben. „Sie hinterließ eine Leere in meinem Leben. Ich hatte immer das Gefühl, dass meine Mutter mich ablehnte.“ Erst 21 Jahre später erfährt der Sohn die Wahrheit über ihr Schicksal. Ohne es dem Jungen zu sagen, hatte der Vater sie wegen psychischer Probleme in eine Klinik einweisen lassen. Cary Grant sorgt für die Entlassung der Mutter und besucht sie regelmäßig im britischen Bristol, seiner Geburtsstadt.

Er selber nahm die US-Staatsbürgerschaft an, war einer der bestbezahlten Hollywoodstars, drehte mit Marlene Dietrich, Mae West, Katherine Hepburn und Grace Kelly. In Komödien wie „Leoparden küsst man nicht“ wurde er international berühmt. Nach und nach verfeinerte er seinen diskreten Charme, der zu seinem Markenzeichen wurde. Meisterregisseur Alfred Hitchcock erkannte, dass in Grant mehr als komödiantisches Talent steckt, „etwas viel Dunkleres“. In Thrillern wie „Der unsichtbare Dritte“ kitzelte er es heraus.

Das Porträt zeigt noch nie veröffentlichte Privataufnahmen von Grants fünf Ehefrauen, die er mit der Handkamera filmte. Viel Platz räumt die Dokumentation der LSD-Therapie ein, die den Schauspieler aus dem Kindheitstrauma befreit haben soll. 20 Jahre vor seinem Tod zog er sich konsequent ins Privatleben zurück, war „Vollzeitvater“ für Tochter Jennifer und lehnte sogar das Angebot ab, der erste James Bond der Filmgeschichte zu werden.

„Cary Grant – Der smarte Gentleman aus Hollywood“, 22.05 Uhr. Um 20.15 Uhr zeigt Arte die Agentenkomödie „Charade“ mit ihm.

zur Startseite