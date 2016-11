Schön dramatisch Amerikanische Freunde Dresdens schenken der Gemäldegalerie Alte Meister eine wertvolle Ölstudie.

Francesco Trevisanis Studie zum bethlehemitischen Kindermord aus dem Jahr 1714 ist jetzt in der Sempergalerie zu bewundern. © SKD/Foto: Estel/Klut

Darcy Bradbury hat sich von einem Bild getrennt, das in ihrem New Yorker Wohnzimmer hing. „Wir übergeben dieses Gemälde an die Menschen Dresdens als Erinnerung sowohl an die schrecklichen als auch an die wunderschönen Dinge, die die Menschheit zu leisten imstande ist“, sagte die Finanzexpertin am Montag in der Gemäldegalerie Alte Meister.

Zu sechst waren die jüdisch-amerikanischen Stifter angereist, um den Staatlichen Kunstsammlungen (SKD) eine Ölskizze des italienischen Barockmalers Francesco Trevisani zu schenken. Der hatte 1714 die dramatische Szene vom „Bethlehemitischen Kindermord“ nicht eben im kleinsten Kleinformat gemalt, um seinen Auftraggeber, Kardinal Pietro Ottoboni, von Idee, Farbgebung und Komposition zu überzeugen. Der Kardinal, zweiter Mann im Kirchenstaat und einer der bedeutendsten Mäzene der Musik und der bildenden Künste, dürfte von dieser 75 Zentimeter mal 136 Zentimeter großen Studie begeistert gewesen sein. Er beauftragte Trevisani, die brutale Szenerie für seinen Palazzo in viereinhalb Metern Breite zu malen.

August III. kaufte dieses und drei weitere Gemälde aus der insgesamt achtteiligen Serie, die sich mit der Kindheit Jesu befasste, 1743. Mehr als 200 Jahre war das Bild in Dresden zu sehen. Beim Bombenangriff 1945 befand es sich im Schloss und verbrannte. „Mit dieser Studie erhalten unsere Besucherinnen und Besucher erstmals einen konkreten Eindruck, wie das großformatige Gemälde des römischen Künstlers ausgesehen hat“, sagte Marion Ackermann, Generaldirektorin der SKD.

Die repräsentative Ölskizze wurde 2001 im Kunsthandel von der New Yorker Eigentümergemeinschaft gekauft. Mithilfe von Nobelpreisträger und Dresden-Freund Günter Blobel kam das Bild nun in die Sempergalerie, wo es einen Kriegsverlust zwar nicht ersetzt, aber doch mildert. Über diesen Glücksfall freute sich auch Andreas Henning, Kurator für italienische Malerei. Er lobte den „Kindermord“ als „malerisch souverän“ und „koloristisch brillant“.

Gemäldegalerie Alte Meister Dresden, Semperbau am

Zwinger. geöffnet Di – So 10 – 18 Uhr.

