TV-Tipp Schock im Kinderzimmer Das ZDF zeigt den dritten Teil von „Neben der Spur“ und beweist einmal mehr, dass deutsches Fernsehen Krimi kann.

Psychiater Johannes „Joe“ Jessen (Ulrich Noethen, r.) und Kommissar Vincent Ruiz (Juergen Maurer) ziehen in dieser Folge von „Neben der Spur“ nur bedingt an einem Strang. © dpa

Wer zum Wochenstart viel Spannung mit ein bisschen Grusel will, muss das ZDF einschalten. Der Sender setzt seine erfolgreiche Krimireihe „Neben der Spur“ um den Hamburger Psychiater Johannes „Joe“ Jessen mit der dritten Folge fort. In der Hauptrolle brilliert mal wieder Ulrich Noethen. Doch das gesamte Team hat frei nach dem gleichnamigen Roman des Bestsellerautors Michael Robotham einen packenden Psychothriller gemacht. Der blickt zwar in menschliche Abgründe, setzt aber nicht auf Effekthascherei.

Eines Abends steht Sina, eine Schulfreundin seiner Tochter, vor Jessens Tür, am ganzen Körper mit Blut beschmiert – und läuft davon. In ihrem Kinderzimmer liegt ihr Vater, ein strenger Polizist, abgestochen mit einer Schere. Auf der wiederum sind Sinas Fingerabdrücke. Für die Ermittler ist der Fall schnell klar. Doch Jessen glaubt an die Unschuld des Mädchens. Als Einziger findet er einen Draht zu dem verstörten Teenager. Da er Sina kennt, ist er aber eigentlich der Falsche für den Job. Mit der Zeit wird der Psychiater mehr und mehr zum Ermittler – gegen die offizielle Anweisung der Polizei. Auch mit seiner schwangeren Frau und seiner Tochter gerät er in Streit, als er sich immer intensiver mit Sina beschäftigt.

Das frühreife Mädchen mit Lolita-Attitüde hatte eine Affäre mit einem Lehrer und ihr Vater dunkle Geheimnisse. Während durch Jessens Arbeit immer mehr Verwicklungen und der eine oder andere unerwartete Tatverdächtige ans Tageslicht kommen, geraten er und seine Familie selbst in Lebensgefahr. Drohanrufe und Mordversuche bleiben nicht folgenlos.

Die Reihe „Neben der Spur“ ist ein Beweis, dass deutsches Fernsehen Krimi kann. Und das kommt an: Die erste Folge erzielte im Februar vergangenen Jahres mit 6,06 Millionen Zuschauern schon eine beachtliche Quote. Anfang 2016 legte der zweite Teil mit 6,78 Millionen Zuschauern – was gut einem Fünftel Marktanteil entsprach – noch eins drauf. Und die gute Nachricht: Der vierte Film ist schon im Kasten. (dpa)

„Todeswunsch“, 20.15 Uhr, ZDF

