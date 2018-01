Schmale Filme, fettes Programm Im Dresdner Kulturzentrum Riesa efau dreht sich jetzt vier Tage lang alles um Kinokunst der besonderen Art.

Mit der 19. Auflage der Dresdner Schmalfilmtage übertreffen sich die Macher wieder einmal selbst. Gleich drei Wettbewerbe sowie Workshops, Diskussionen, Filmvorführungen und Live-Vertonung stehen vom 18. bis 21. Januar an, fünf Orte werden bespielt. Zentrale ist traditionell von Donnerstag bis Sonnabend die Motorenhalle in der Dresdner Friedrichstadt. Die Ausstellungshalle wird zum Kinosaal, im anliegenden Kultur-Forum treffen sich Filmbegeisterte, Filmemacher und das Festivalteam zum kreativen Austausch. Im Konzertkeller des Riesa efau laufen am Sonnabend „Schrille Streifen“.

Am Sonntag zieht das Festival dann weiter in die Neustadt. Im Kino Thalia werden die Filme „The Ferrari Dino Girl“ von Jan Nemec und „The Nothing Factory“ des portugiesischen Regisseurs Pedro Pinho gezeigt. Neu dabei in diesem Jahr ist die Diakonissenhauskirche, wo Organist René Plath am Sonntag ab 16 Uhr Fritz Langs Nibelungen-Verfilmung aus dem Jahre 1924 live vertonen wird.

Neben dem renommierten Internationalen „Super 8/16“-Wettbewerb, der die besten Filmemacher der Szene kürt, gibt es erneut einen Livevertonungswettbewerb. Unberechenbar, unerwartet und augenzwinkernd erstrahlen Filmklassiker auf acht und 16 Millimetern in neuem Klang. Im Found-Footage-Wettbewerb werden zudem spezielle Filmfunde präsentiert. Filmausschnitte aus dem Archiv, Neuvertonungen oder neue Bilder zur originalen Tonspur. Alles ist dabei möglich. Der Filmverband Sachsen stiftet im Rahmen seines Projektes „Audiovisuelles Erbe in Sachsen“ den entsprechenden Preis.

Für Kinder gibt es ein eigenes Programm: Ob mit brennendem Po, völlig durchnässt oder an der kaputten Klingel – Stummfilmklassiker mit Laurel und Hardy sorgen definitiv für viele Lacher. Außerdem können Kinder selbst Filme vertonen und sogar eigene Streifen produzieren (SZ)

19. Dresdner Schmalfilmtage, 18. bis 21.1.

zur Startseite