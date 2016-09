Schlange stehen für Selfies Das Dresdner Publikum brauchte eine Weile, um mit Star-DJ Felix Jaehn zu tanzen. Doch mit den Hits kam auch die Stimmung.

Felix Jaehn auf Bonfire-Tour in Dresden: Am Sonntag servierte der 22-jährige DJ dem Publikum im Alten Schlachthof einen Hitcocktail. © Karl-Ludwig Oberthür

Mark Forster ist nicht dabei, der britische Sänger Ed Sheeran auch nicht, nicht einmal Herbert Grönemeyer. Felix Jaehn steht alleine auf der Bühne. Durch Remixe mit bekannten Größen ist der 22-Jährige DJ bekannt geworden, durch Sommerhits wie „Cheerleader“ oder auch „Ain’t nobody“. Aber was macht Felix Jaehn alleine, ohne die bekannten Namen? Dann macht er einfach seine eigene Party. Funktioniert auch. Ziemlich gut sogar.

Im Dresdner Alten Schlachthof tanzt er hinter seinem Mischpult, hüpft ab und an zu den Drums, um ein paar Takte zu spielen. Sein Wasserflaschenverbrauch ist riesig: Felix Jaehn nimmt immer nur einen kleinen Schluck, wirft seine Flasche dann ins Publikum – für ein bisschen Kreischalarm. Den gleichen Effekt gibt’s, wenn er Handtücher schmeißt. Und erst recht, wenn er Konfetti regnen lässt. Doch bis das Publikum in Kreischlaune kommt, dauert es. Zunächst: Fehlzündung.

Felix Jaehn landet seit Anfang 2015 immer wieder in weltweiten Charts mit seinen Remixen, seinen Deep-House-Mischungen. Eigentlich kommt er aus einer ganz anderen Richtung: In seiner Kindheit in Mecklenburg-Vorpommern lernte Felix Jaehn Violine, begann aber schon als Teenager, sich das DJ-Handwerk anzueignen – um dann doch BWL zu studieren. Aber nur kurz. Mit 20 Jahren kam sein internationaler Durchbruch als DJ. Seit vergangener Woche ist Jaehn auf seiner ersten Live-Tour namens „Bonfire“ in Deutschland unterwegs. Dresden war die vierte Station.

Der Dresscode beim Publikum im Alten Schlachthof: Nike-Turnschuhe oder hochhackige Stiefeletten. Auf den ersten Blick scheinen die Gäste in Jaehns Alter zu sein, Anfang bis Mitte 20. Auf den zweiten Blick entdeckt man auch viele Väter mit ihren Söhnen, Mütter mit ihren Töchtern, Familien. Platz war trotzdem noch im Saal. Das hätte dem Publikum wiederum die Möglichkeit gegeben, ausgiebig zu tanzen. Zumal Jaehn mit einem seiner bekanntesten Hits einsteigt, „Book of Love“. Falls aber jemand erwartet haben sollte, dass Jaehn die ganze Zeit das spielt, was man aus dem Radio kennt – das erfüllt er nicht. Er legt genauso Stücke auf, die noch gar nicht erschienen sind, weniger Bekanntes und einen Song, „zu dem wir vor drei Jahren hundert Vinyls produziert haben. Und nicht einmal die konnten wir alle verkaufen.“ Er erzählt das mit einem Lachen, er lacht ohnehin viel. Wenn er die Arme oben sehen will, gehen die Arme hoch. Wenn geklatscht werden soll, wird geklatscht. Das Publikum macht, was Jaehn will. Am Anfang allerdings noch etwas mechanisch.

Nicht so bei Felix Jaehn, der ist voll dabei. Als Unterstützung hat er sich die Sängerin Linying mit auf seine Tour geholt, außerdem eine Cellistin und zwei Drummer. Damit sorgt er für Abwechslung, für spannende Instrumentalparts. Mit ihnen macht er auf der Bühne seine Party. Er tanzt, formt Herzchen mit seinen Händen, wirft XXL-Luftballons in die Menge, macht Fotos vom Publikum, lässt Nebel steigen und Konfetti fallen.

Man könnte das alles als Show abtun, Felix Jaehn aber auch einfach abnehmen, dass er Spaß hat an dem, was er auf der Bühne macht. Der Junge von nebenan auf seinem musikalischen Spielplatz – so kommt sein Konzert daher. Und irgendwann geht das Publikum doch voll mit. Es tobt sogar – die Party kann steigen. Wie, schon vorbei?

Auch das gilt nicht für Felix Jaehn. Für ihn ist der Abend noch lange nicht vorbei. Das Konfetti ist langsam zusammengekehrt, da steht er immer noch im Alten Schlachthof – vor einer sehr langen Publikumsschlange, die ein Selfie mit ihm will.

