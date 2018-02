Schlange stehen für den Star Cellist Yo-Yo Ma debütierte bei Dresdens Musikfestspielen mit einem denkwürdigen Auftritt in der Frauenkirche.

Er ist eine lebende Legende unter den Cellisten, zählt zu den allerbesten unserer Zeit. Die beinahe hundert Titel seiner Diskografie zeigen einen Suchenden, seine 18 Grammy Awards zugleich einen überaus erfolgreichen Künstler. Yo-Yo Ma, 1955 in Paris als Kind chinesischer Eltern geboren, findet aus seiner Wahlheimat USA sehr selten den Weg nach Europa. Und wenn es doch möglich werden kann, dann soll ein danebenliegendes Zeitfenster der Dresdner Musikfestspiele kein Hindernis darstellen. Dann gibt es eben einen Sondertermin für ihn – so wie am Mittwoch in der Dresdner Frauenkirche.

Wer denkt, nach den Konzerten zur Weihnachtszeit sei es in Dresden erst einmal vorbei mit langen Schlangen vor den Eingängen der Kirchen, der irrt. Zwar lief der Vorverkauf schleppend an, doch wenige Wochen vor dem Musikfestspiel-Debüt von Yo-Yo Ma gab es nur noch Restkarten.

Monologe am Rand der Stille

Johann Sebastian Bachs Sechs Suiten für Violoncello solo haben den Weltruf des Cellisten wesentlich mitbestimmt. Seine Aufnahme von 1998 gilt als Referenz. In einer Woche wird eine neue Einspielung mit Yo-Yo Ma erscheinen. Von seiner noch weiter verinnerlichten Beziehung zu diesem Gipfelwerk war in der Frauenkirche in bezaubernder Weise zu erfahren.

Oft waren es intime Monologe, geführt an den Rändern der Stille. Bach selbst war ein Suchender, ein Visionär. Dieser Zyklus zeigt es wie kaum ein anderes Werk. Die stilisierten höfischen Tänze dienten Bach lediglich als äußere Form. Kompositorisch abstrahierte er davon. Yo-Yo Ma setzte diesen Prozess fort, genoss die Variation, die Abweichung, das Innehalten. Sein warm grundiertes, dabei konturenscharf zeichnendes Cello besaß etwas Transzendentes. Seine Mimik kündete von Entrückung. Was Yo-Yo Ma neben der künstlerischen Inspiration konditionell bot, war schlicht phänomenal. Das in hohe Lagen führende Prélude der sechsten Suite, der vielleicht virtuoseste Satz überhaupt, sei nur ein Beispiel.

Das Phänomen Yo-Yo Ma spiegelte sich im Publikum, das über zweieinhalb Stunden mit einer Stille und Konzentration dabei war, wie sie kaum erwartet und beobachtet werden kann. Die einen folgten dem Geschehen mit geschlossenen Augen, andere fixierten den Interpreten unentwegt. Weiter oben standen die Menschen, reckten die Hälse, um das Gehörte besser sehen zu können. In den Betstubenemporen hatte jemand eine Notenausgabe aufs Fensterbrett gelegt und las mit.

Lockerungsübungen mit Publikum

Nach der vierten Suite sprang Yo-Yo Ma förmlich aus seinem Stuhl, vollzog ein paar Lockerungsübungen und ermunterte das Publikum, es ihm gleichzutun. Das ließ sich nicht lange bitten – um dann ganz schnell zu jener Ruhe und Gespanntheit zurückzufinden, von der dieser ganze Abend getragen war. Jeder Einzelne in der bis unters Dach besetzten Frauenkirche schien seinen persönlichen Draht zum Meister am Violoncello gefunden zu haben. Das Auditorium war riesig, die Atmosphäre jedoch absolut familiär. Ein denkwürdiges Konzert.

Noch weit vor den eigentlichen Dresdner Musikfestspielen, die am 10. Mai starten, gab Yo-Yo Ma den Auftakt zu „Cellomania“, einer besonderen Konzertreihe innerhalb des Festivals, die das Violoncello als „Instrument des Jahres 2018“ würdigt. Hochklassiger und verheißungsvoller konnte dieser Auftakt kaum ausfallen.

Weitere Informationen, Termine und Karten für die Dresdner Musikfestspiele gibt es im Internet unter www.musikfestspiele.com

zur Startseite