Schlagzeilen mit Schnee

Am Dienstag und Mittwoch war ich ein bisschen traurig, als es in den herrlichen Dresdner Elb-Schnee hineinregnete. Doch ich sage es gleich: Dies ist meine 700. Kolumne, wofür ich 26 Jahre gebraucht habe, und sie soll nicht nur vom Schnee von gestern handeln.

Nein, hier soll es auch um das wackere Dorf Muffhausen an der Muffe gehen. Die Muffe ist ein liebreizendes Flüsschen, an dessen Ufer die beiden Muffhausener Dorfkirchen aufragen, die dicke evangelische und die dünne katholische. Denn in Muffhausen ist Platz für quasi jeden Glauben, also für zwei Varianten mindestens. Allerdings ist Muffhausen nicht nur dank dieser beiden hübschen Kirchen weltweit ein Begriff, sondern auch, weil hier seit Jahren jeden Montag aufrechte Muffhausener und Gleichgesinnte von außerhalb gegen die drohende Gefahr der Islamisierung Muffhausens und des übrigen Muffentals demonstrieren.

Legendär ist der Zwischenfall, als einige Aufrechte den Pichel-Max vermöbelten, weil sie ihn für einen islamistischen Mullah hielten, der womöglich Muffhausen in die Luft sprengen würde. Es stellte sich heraus, dass der Pichel-Max gar keinen Turban getragen hatte, sondern einen Kopfverband, wegen seiner Verletzung infolge eines Trinkunfalls. In Muffhausen wurde die Sache heruntergespielt, denn die Aufrechten sind sonst gegen Gewalt, also gegen Gewalt gegen Deutsche, das war halt eine Verwechslung, und wo man für das Gute, Wahre und Schöne kämpft, da passiert auch mal ein Fehler, zumal der Pichel-Max wieder genas, abgesehen von der Leber, doch die geht auf seine Kappe.

Leider sahen das die Medien, klammert man den „Muffhausen-Express“ aus, ganz anders. Muffhausen erlangte durch fortgesetzte negative Berichte einen so schlechten Ruf, dass die Dorfkirchenbesichtiger wegblieben und eine wesentliche Einnahmequelle zu versiegen drohte. Positive Schlagzeilen mussten her. Was eignete sich besser als ein Sport-Event? Hätte Muffhausen die Dresdner Idee aufgegriffen und auch ganz viel Schnee gemacht oder herangekarrt und einen Village-Sprint der Langläufer ausgetragen, der nach dem City-Sprint die dritte Kategorie im Weltcup darstellt, dann wäre alles gutgegangen. Die Skiläufer hätten am Ufer der Muffe vor den beiden Kirchen hin und her flitzen können, positiver geht es kaum. Doch den Muffhausenern war, da es nicht natürlich geschneit hatte, der Schnee zu teuer, und sie beschlossen, sich nachhaltig auf das zu besinnen, was sie hatten. Sie hatten die Muffe, also Wasser als ständig nachfließenden Rohstoff. Und sie hatten eine Baustelle am Dorfrand, also Aushub von Erde. Kurz gesagt schütteten sie einen Damm auf, mit dem sie die Muffe großflächig anstauten, um einen schönen Weltcup im Segeln zu veranstalten. Unglücklicherweise aber wurde das Dorf überflutet. Das brachte zwar auch Schlagzeilen, aber na ja. Nun wird Muffhausen wohl höher in den Bergen und unter anderem Namen neu gegründet, ob als Neuobermuffhausen oder als Schilda, da ist man noch in der Diskussion.

An dieser tragischen Geschichte sieht man, wie pfiffig hingegen die Dresdner sind. Der Schnee wird bald weggetaut sein, ohne Schaden anzurichten. Man hatte viel Spaß und auch etwas Aufmerksamkeit. Und 1,2 Millionen Kosten, wovon die Stadt ein Viertel trug, die sind ein Klacks. Für nur 300 000 kommst du sonst nicht ins Fernsehen. Guter alter Party-Slogan: Wenn schon feiern, dann mit Schnee.

