Schlaflos in Wien Der französische Schriftsteller Mathias Enard wird in Leipzig ausgezeichnet für einen Roman, der das Tor zum Orient öffnet.

Mathias Enard erhält den Leipziger Buchpreis zur Europäischen Verständigung. © dpa

Von allen Objekten aus Beethovens Nachlass fasziniert Franz Ritter am meisten der Kompass. Es ist ein runder Taschenkompass mit Deckel und Windrose, ausgestellt in einer Museumsvitrine. Der Musikwissenschaftler Franz Ritter besitzt eine Nachbildung von diesem Gerät. Offenbar handelt es sich um einen Scherzartikel. Denn egal, wie der Kompass gedreht wird: Die Magnetnadel zeigt immer nach Osten.

Das darf man durchaus symbolisch nehmen für diesen Mann, der als Icherzähler die Hauptrolle spielt im zehnten Roman des französischen Schriftstellers Mathias Enard. Es ist ein Roman, der wunderbar musikalisch klingt und nach allen Regeln der Kompositionskunst gebaut ist. Der 44-jährige Autor erhielt dafür im Vorjahr den renommierten Prix Goncourt. Zur Eröffnung der Leipziger Buchmesse 2017 wird Enard mit dem Leipziger Buchpreis zur Europäischen Verständigung ausgezeichnet. Der Preis wird seit 1994 jährlich vergeben, er ist mit 20 000 Euro dotiert.

Geteilte Leidenschaft

„Kompass“ ist der Roman einer einzigen schlaflosen Nacht. Diesen minimalistischen Rahmen füllt Mathias Enard mit Reisenotizen, Anekdoten, Tagträumen, Assoziationen und höchst anregenden Exkursen in Religion, Politik, Philosophie und Kulturgeschichte. Nicht zufällig macht der Autor Wien zum Ausgangspunkt des Erzählens. Seit die Osmanen zweimal vor der Stadt lagen, gilt Wien als Tor zum Orient.

Diese Weltgegend zieht den Icherzähler Franz Ritter magisch an. Und er erklärt all jene zu seinen Verbündeten, die sich für das Morgenland begeisterten. Dazu zählen Mozart und Goethe ebenso wie die Franzosen Victor Hugo und Arthur Rimbaud und all die Archäologen und Reisenden, die frühzeitig das exotische Terrain erforschten. Die Dresdner Schriftstellerin Ida Hahn-Hahn war bereits in den 1830er-Jahren in Ägypten und Syrien unterwegs.

Franz Ritter, der schlaflose Icherzähler im Roman, teilt seine Orientleidenschaft vor allem mit Sarah, die er liebt und mit unbeholfener Hartnäckigkeit umwirbt. Seinem Wiener Charme widersteht die französische Wissenschaftlerin mit einem Lächeln, das ihn fast zur Verzweiflung treibt. Allein die Sommersprossen auf ihrem Brustbein …

Geschickt verbindet der Autor seinen Bildungsausflug mit einer Liebesgeschichte, die sich im Rückblick aus Anziehung und Abstoßung entwickelt – so wie das Verhältnis zwischen Orient und Okzident. Mathias Enard zeigt das Verbindende. Er erzählt, was diese Kulturen und Weltgegenden gemeinsam haben, wie sie sich wechselseitig befruchten und beeinflussen. Für ihn öffnet sich das Tor stets nach beiden Seiten. Er setzt auf Austausch und Dialog. Das wirkt heute fast schon anachronistisch. Denn damit schreibt er an gegen den politischen Trend. „In einer Welt, in der sich Orient und Okzident zunehmend in einer Schockstarre aus Feindseligkeit, Angst, aus Drohung und Gegendrohung gegenüberstehen, schenkt er den Lesern einen von großer menschlicher Anteilnahme geprägten Einblick in den arabischen Kulturraum.“ So begründete die Jury am Donnerstag ihre Entscheidung für den Leipziger Buchpreis.

Mathias Enard hat Arabisch und Persisch studiert, er arbeitete als Übersetzer und kennt jene Orte, an die sich sein Icherzähler in der Nacht erinnert: Aleppo, Damaskus, Palmyra, Teheran. Dort hatten sich die Lebenslinien von Franz mit denen von Sarah gekreuzt. Dort hatten beide über fliegende Teppiche und verschleierte Prinzessinnen diskutiert. Hatten Palmenhaine und Tempelanlagen bewundert. Hatten Straßensperren in der Wüste überwunden und einmal unter einer Decke wirklich zueinandergefunden. „Man muss alles durch die Brille der Hoffnung sehen, den anderen in sich lieben“, meint Franz Ritter. „Dem Menschen bleibt immer die Möglichkeit, sich dem Schlimmen zu verweigern.“

Mathias Enard: Kompass. Hanser Berlin, 432 S., 25 Euro

