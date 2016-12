Schildkröten, Geckos und die Dresdner Montagsangst Wenn die Yuccapalme flüsternd um mehr Licht bittet: Der niederländische Autor Cees Nooteboom hält in seinem neuen Buch die Zeit fest.

Cees Nooteboom schreibt sein Journal auf der Insel Menorca. © picture alliance / dpa

Welches Buch er auf die Insel mitnehmen würde? Die Frage kann man sich bei Cees Nooteboom sparen. Denn die Bücher, die ihm etwas bedeuten, sind schon lange dort. Dabei weiß er: „Eine Insel ist nicht der beste Ort für Bücher. Feuchtigkeit ist ein Feind, Schimmel seine Waffe. Wer viel mit Büchern zu tun hat, kennt ihre Launen … Lässt man sie zu lange stehen, werden sie erst unglücklich und dann böse.“ Das ist schön gesagt. Überhaupt haben diese „Berichte von der Insel“, so der Untertitel des neuesten Buches, viel „Schönes“.

Cees Nooteboom, 1933 in Den Haag geboren, ist vor allem für seine Romane „Rituale“ und „Allerseelen“, aber auch für Novellen und Gedichte bekannt. Auch seine vielzähligen Reiseberichte sind lesenswert. Erinnert sei an das famose Spanienbuch „Der Umweg nach Santiago“ sowie an seine „Berliner Notizen“, worin er über die aufregenden Jahre 1989/90 berichtet. Es heißt, er sei hierzulande bekannter als in Holland, was wohl auch seiner vorzüglichen Stammübersetzerin Helga van Beuningen zu danken ist. Sogar eine deutsche Werkausgabe in neun Bänden wurde Nooteboom beschert.

Wenn er nicht durch die Welt „jettet“, kommt der Kosmopolit seit 1965 regelmäßig auf die spanische Insel Menorca, wohnt dort ein paar Monate, schreibt und liest, arbeitet im Garten, unternimmt Spaziergänge, sieht in die Sterne und hört auf den Wind. Daran lässt er jetzt seine Leser teilhaben. Selten umkreist er die Insel. Zwar streift er an Nord- und Südufer entlang oder erzählt etwas über das Dorf San Luis, zu dem er sich zugehörig fühlt. Aber eigentlich will er keine Äußerlichkeiten und keinesfalls ein Tagebuch; nach so vielen Reisen will er „nach innen, nicht länger nach außen“. Das setzt er konsequent um, ohne zu langweilen. Er denkt über Kakteen, Schildkröten, Palmen und Geckos nach, trifft auf eine Motte „von der Größe einer Kinderhand“ und hört seine Yucca „mehr Licht“ mit „menorquinischem Akzent im Deutschen“ flüstern.

Immer wieder trösten die Bücher

Er erinnert sich an Begegnungen mit Max Frisch und der Witwe Dürrenmatts. Immer wieder rückt er Lektürefrüchte in den Fokus, um sie seinen Lesern schmackhaft zu machen. Aber so sehr sich Nooteboom auch ins Innere wendet, von „dort draußen“ kommt er nie ganz los. Dann fragt er sich, ob man „auf einer Insel weiter entfernt von der Welt“ ist und „bis zu welchem Alter man sich um die Welt kümmern“ muss. Wenn es abends schreckliche Weltereignisse auf die Glasscheibe des Bildschirms malt, spielt selbst Dresden seine unrühmliche Rolle. „Demonstrationen in Dresden, wo zwar keine Muslime leben, die mitmarschierenden Menschen aber Angst vor Muslimen haben.“ Dann muss er ernüchtert konstatieren, „es hat etwas Erniedrigendes, Zeitgenosse von Gewalt zu sein und so zu tun, als wüsste man, was dagegen zu unternehmen ist“.

Neben all diesem ungemütlichen Wissen, das nicht nur Last, sondern auch lästig sein kann, klingt es beinahe tröstend, wenn Cees Nooteboom erkennt: „Die Sprache ist ihr eigener Ballast, ein Erbe uralter Wörter aus Tausenden verschwundener Münder, die sich in unseren Mündern eingenistet haben.“

Zuletzt bleibt ihm immer wieder der Trost der Bücher. „Ich schweife in meinen Büchern umher mit der Willkür des Alleswollenden, des sich nie Entscheidenden, der weiß, dass, was hier steht, mich zu dem gemacht hat, der ich bin.“ Zwischen August 2014 und Januar 2016 entstand über 533 Tage hinweg ein wunderbares Nooteboom-Journal, „um hier und da etwas aus dem Strom dessen zu bewahren, was man denkt, was man liest, was man sieht“.

Cees Nooteboom: 533 Tage. Suhrkamp Verlag, 256 Seiten, 22 Euro

zur Startseite