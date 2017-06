TV-Tipp Schicksale zwischen den Schlagzeilen Das ARD-Drama „Unser letzter Sommer“ begleitet zwei Teenager durch die Kriegswirren.

Nach Polen strafversetzt, weil er verbotenen Jazz gehört hat, muss Guido (Jonas Nay, r.) zusammen mit Odi (Gerdy Zint) als Besatzungspolizist auf Streife gehen. © ARD

Sommer in Polen, 1943. Zwei Jungen, beide 17. Romek und Guido. Der eine Pole, der andere Deutscher. Der eine will Lokführer werden, der andere muss als Besatzungspolizist patrouillieren. Beide wollen lieben. Doch es ist Krieg. Die ARD zeigt das Schicksal der Teenager in „Unser letzter Sommer“ am Dienstag.

Autor und Regisseur Michal Rogalski erzählt, in einem Familienalbum habe er ein Foto entdeckt mit drei vergnügten Paaren an einem Fluss. „Daran war erst einmal nichts ungewöhnlich – bis ich entdeckte, dass das Bild im Mai 1943 aufgenommen worden war. Mir wurde bewusst, wie oberflächlich und stereotyp wir die Zeit des Zweiten Weltkrieges betrachten.“ Erinnerungen an die Grausamkeiten verschleierten, dass die Menschen damals so normal wie möglich durch den Krieg kommen wollten. „Sie wollten leben und lieben mit allem Drum und Dran, selbst dann, wenn nebenan Verbrechen begangen wurden, selbst dann, wenn Menschen nebenan starben, selbst dann, wenn man am nächsten Tag selbst Opfer des Krieges werden könnte.“

So geht es auch den beiden Protagonisten, eindrucksvoll gespielt von Jonas Nay als Guido und Filip Piotrowicz alias Romek, der als Heizer auf einer Rangierlok arbeitet. Er hat sich in die junge Franka verliebt, die in der Küche des deutschen Gendarmeriepostens hilft. Eines Abends kreuzen sich die Wege der drei, denn sie eint die Liebe zum Jazz. Verbotene Klänge, wegen derer Guido überhaupt nach Polen strafversetzt wurde. Auch die Zusammenkunft darf eigentlich nicht sein. Doch sie bringt Guido Franka näher – und das wiederum bringt beide in Gefahr. „Ach, hier gibt’s wohl Gefühle“, raunzt der Oberleutnant, als er die beiden in flagranti erwischt.

Immer wieder kreuzen sich die Wege der beiden Hauptfiguren. Ohne die Sprache des anderen wirklich zu beherrschen, scheinen sie sich zu verstehen, gehen Risiken ein – auch für den anderen.

Das Drama ist mit Liebe zum Detail gemacht. Und Regisseur und Autor Rogalski beschreibt sein Langfilmdebüt treffend als „Geschichte, die zwischen den Schlagzeilen spielt“. (dpa)

„Unser letzter Sommer“, 22.45 Uhr, ARD

