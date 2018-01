Scherz beiseite Der neue „Tatort“ aus Dresden ist ernster und packender als die bisherigen Folgen. Es geht um einen netten Pädophilen und das „Monster von der Elbe“.

„Zwei Fälle gelöst, einer verhindert.“ Kommissariatsleiter Peter Michael Schnabel (Martin Brambach) in der Schlussszene des neuen Dresden „Tatorts“. © MDR

Kann das sein, dass die Frauenkirche nur einmal zu sehen ist, und noch dazu aus der Ferne? Dieser schreckliche Kriminalfall, der in menschliche Abgründe führt, eignet sich nicht für allzu viel heimelige Altstadtkulisse. Im Gegensatz zu vorherigen Folgen spielt Dresden selbst im neuen, an diesem Sonntag zu sehenden Dresden-„Tatort“ kaum eine Rolle. Nur einmal geht es um DDR-Vergangenheit, von Pegida ist keine Rede, gesächselt wird auch nicht. Und all das ist sehr gut so.

Der fünfte Fall für das Ermittlertrio ist anders als die vorherigen. Härter, ernsthafter, entschlossener. Und besser. Ein düsterer Krimi ist es geworden. Es geht um ein krasses Verbrechen, das die Zuschauer fesselt, ihnen aber auch einiges zumutet. Auf Klamauk und Effekthascherei wird verzichtet. Die Handlung ist stringenter, das Thema tiefer ausgelotet, die Charaktere sind straffer geführt als in früheren Folgen.

Im Schwimmbad ist die Hölle los

Gedreht wurde die Folge „Déjà-vu“ 2016 unter anderem im Geibelt-Bad in Pirna, das im Film zum „Bad Johannstadt“ wird. Der echte Sommer war eher wechselhaft damals, in diesem „Tatort“ ist es extrem heiß. Alles schwitzt und transpiriert, nicht nur unter den Achseln. Im Schwimmbad ist die Hölle los – und das Grauen zu Gast.

Der neunjährige Rico verschwindet spurlos nach dem Schwimmkurs. Bald darauf wird seine Leiche am Elbufer gefunden. Der Mörder hat das Kind betäubt, missbraucht, in einer Badewanne ertränkt und in eine Sporttasche gestopft, die er in den Fluss warf. Ein kaum auszuhaltendes Bild gleich zu Anfang, das einem nicht mehr aus dem Kopf geht. Der Fall bringt auch die Kommissarinnen Henni Sieland (Alwara Höfels) und Karin Gorniak (Karin Hanczewski) aus der Spur, dienstlich wie privat, ebenso wie er für Kommissariatsleiter Peter Michael Schnabel (Martin Brambach) ein „Déjà-vu“ ist. Da gibt es nämlich diesen ungelösten Fall von vor drei Jahren, als schon mal ein Junge verschwand. Es wird doch nicht ...

Doch! Es gibt einen Zusammenhang. Am Ende wird Schnabel in strömendem Regen an einem Teich stehen, aus dem Taucher eine Kinderleiche holen, die schon vor Jahren versenkt wurde. „Zwei Fälle gelöst, einer verhindert“, resümiert der Kommissar, erleichtert und verzweifelt zugleich.



Pädophilie ist kein neues Thema im „Tatort“, aber selten wird es so sensibel erzählt, so vielschichtig wie hier. Wie immer ist der öffentliche Druck nach der Tat groß, die Stadt in Aufruhr, Angst geht um, Medien heizen die Stimmung an. Was diesen Fall besonders macht, ist die Perspektive des Täters, der so ganz anders ist als das „Monster von der Elbe“, über den die Sensationsreporter berichten. Es ist ein nach außen charmanter junger Mann, der sich seiner tödlichen Veranlagung durchaus bewusst ist und mit sich selber kämpft. Auch seine Partnerin ahnt es, hält aber still. Dabei hat der Täter längst schon sein nächstes Opfer ausgemacht. Wo sind nun die Grenzen von Mitwisserschaft und Mittäterschaft? Während das Paar ein unauffälliges bürgerliches Leben führt, gerät ein anderer in Verdacht: der Schwimmlehrer, der schon mal was mit einem Schüler hatte. Der Mann, nicht unbescholten, aber in diesem Fall unschuldig, wird sofort von den Medien hingerichtet. Und das hat Folgen: man zündet sein Auto an, er wird krankenhausreif geschlagen – von Unbekannten, die nicht nach Beweisen fragen und vermutlich Parolen wie „Todesstrafe für Kinderschänder“ verbreiten.



Überall tun sich Abgründe und Fragen auf. Wer kann schon rational umgehen mit solchen Fällen? Wie sollen Eltern so etwas ertragen? Wie können Medien ihrer Verantwortung gerecht werden? Und darf man die Grenzen staatlicher Befugnisse überschreiten, wenn ein Kind in Gefahr ist? Nicht nur von Wut und Verzweiflung handelt der Film, sondern auch von der Ohnmacht. „Verbrechen an Kindern sind nun mal so ziemlich das Schrecklichste, was Menschen einander antun können. Solche Taten sind für viele Menschen einfach nicht nachvollziehbar“, sagen die Drehbuchautoren Mark Monheim und Stephan Wagner. Und sie betonen: „Wir wollten den ernsteren Tonfall weiterverfolgen, der bereits in den vorherigen Folgen des Dresdner ,Tatorts’ angeschlagen wurde.“ Scherz beiseite. Das war eine gute Entscheidung.



„Tatort: Déjà-vu“, Sonntag, 20.15 Uhr, ARD

