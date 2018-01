Scheppernde Kellen, blitzendes Blech Zum Start der Semperoper-Reihe „Fenster aus Jazz“ liefen Günter „Baby“ Sommer und Till Brönner vereint zu Hochform auf.

Spielte in Dresden auch ein nagelneues Stück: Till Brönner. Foto: dpa © picture alliance / dpa

Da kann sich das Publikum ja auf einiges gefasst machen. Günter „Baby“ Sommer, Kurator der neuen Semperopern-Konzertreihe „Fenster aus Jazz“, will Musik in eine Beziehung zu allen möglichen anderen Künste stellen. „Das kann Tanz, Literatur, aber auch mal Parfüm sein“, kündigte er zum Start am Freitag in der ausverkauften Kammerspielstätte Semper Zwei an. Für die Premiere setzte er aber zunächst auf einen prominenten Kollegen und gab als Schlagwerker sein Bestes.

Startrompeter Till Brönner, allein von seinem Dressman-Image her fast der Gegenentwurf zum eher kauzigen Sommer und stilistisch in ganz anderen Regionen unterwegs, kooperierte überraschend gut mit dem alten Wilden. Sommer selbst meinte, dass diese Konstellation die Jazzpolizei erheblich verwirrt habe. Was ihm ein Vergnügen sei, schließlich gehe es doch darum, Brücken zu bauen und gute Musik zu erfinden. Und genau das bekamen die beiden vom ersten bis zum letzten Ton hin.

Herrlich, wie Sommer, dieser gewiefte Experimentator, einen Topf mit Küchenwerkzeugen ausschüttete und das Zeug beidhändig durchmischte. Über dem Scheppern von Löffeln, Kellen und Quirlen ließ Brönner wiederum das Blech seines Flügelhorns blitzen. Egal, ob sie sich in Richtung Ethno bewegten, Gas gaben oder eine viersätzige Suite spielten – sie taten es in schönster Harmonie. Jeder hatte zudem einen Soloauftritt, Till Brönner präsentierte zudem Leonard Cohens „A Thousand Kisses Deep“ in der hinreißenden Version, die sich auch auf seinem kommenden Album „Nightfall“ findet. Das Publikum tobte, konnte nicht genug bekommen und dürfte künftig mit höchsten Erwartungen aufs „Fenster aus Jazz“ schauen.

