Schaut genau hin! „4 Wochen“-Regisseurin Anne Zohra Berrached über die Arbeit an einem Film, der Diskussionen auslösen wird – und will.

zurück Bild 1 von 2 weiter Julia Jentsch spielt die Astrid im Film „24 Wochen“ sehr intensiv und mit großer Glaubwürdigkeit. © dpa Julia Jentsch spielt die Astrid im Film „24 Wochen“ sehr intensiv und mit großer Glaubwürdigkeit.

Anne Zohra Berrached, 1982 in Erfurt geboren, hat ein Studium an der Filmakademie Baden-Württemberg in Ludwigsburg absolviert. Ihr zweiter Film „24 Wochen“ erhielt den Berlinale-Preis der Gilde Deutscher Filmkunsttheater: Bester Film im Wettbewerb.

Die Kabarettistin Astrid ist im sechsten Monat schwanger, als sie erfährt, dass ihr Kind nicht gesund ist. Die Nachricht stellt sie und ihren Mann Markus vor eine Entscheidung über Leben und Tod. Ein behindertes und herzkrankes Kind abtreiben oder nicht? Das ist die Frage im Familiendrama „24 Wochen“, dem einzigen deutschen Wettbewerbsbeitrag auf der diesjährigen Berlinale. Die Erfurter Regisseurin Anne Zohra Berrached erzählt von öffentlichen Beichten, davon, wie schwer es war, Betroffene zu finden, und wie Fiktion und Realität in ihrem Film verschmelzen.

Frau Berrached, bei Ihrem hochdramatischen Film „24 Wochen“, brauchen die Zuschauer viele Taschentücher.

Warum haben Sie dieses Thema so

drastisch auf die Leinwand gebracht?

Ich habe erfahren, dass man in Deutschland sein Kind bis zu den Wehen abtreiben kann, wenn es eine Fehlbildung hat, und dass mehr als 90 Prozent aller Schwangeren dies nach dem dritten Monat tun. Ich selbst habe vor Ende des dritten Monats ein Kind abgetrieben. Und ich weiß immer noch genau, wann das Kind Geburtstag hätte und wie alt es heute wäre. Ich habe mich gefragt, wie sich wohl Frauen fühlen, die sich entschließen, in einem späteren Monat ihr Kind nicht zu bekommen.

Wie haben Sie dieses Tabuthema

recherchiert?

Es war relativ leicht, Ärzte, Hebammen und Schwestern zu treffen, die über ihre Arbeit erzählen. Sie wollen ihre Erlebnisse mitteilen und fanden einen Film, der das Thema dieses schwierigen Entscheidungskonfilktes behandelt, wichtig. Aber es war sehr schwer, betroffene Eltern zu finden, die über ihre Entscheidung reden wollten. Über Foren und Selbsthilfegruppen habe ich dann zwei Paare und eine Frau gefunden, die mir von ihren ganz persönlichen Erlebnissen erzählt haben. Dabei haben wir stundenlang im Café gesessen und zusammen geheult. Teile der Interviews, die ich dabei aufgezeichnet habe, sind eins zu eins im Film gelandet.

Viele Dialoge wirken auch sehr frisch und authentisch. Wie haben Sie mit

Ihren Schauspielern gearbeitet?

Ich wollte Fiktion und Realität ineinander verschmelzen lassen. Wir haben anderthalb Jahre das Drehbuch zu „24 Wochen“ geschrieben. Trotzdem habe ich es beim Dreh nur als Skizze benutzt. Unsere Vorgehensweise war: „Alles ist erlaubt“. Die Darsteller waren aufgefordert, ihre Persönlichkeit einzubringen. Wir haben Szenen variiert, Dialoge improvisiert. Manchmal habe ich den Schauspielern gesagt: Du darfst alles tun und sagen, bis auf das, was im Drehbuch steht. Sie haben es mit ihren eigenen Worten versucht und dadurch das Drehbuch um- und mitgeschrieben.

Julia Jentsch, selbst Mutter einer kleinen Tochter, spielt sehr überzeugend. War das Voraussetzung für die Rolle?

Ich habe noch kein Kind und deshalb musste die Hauptrolle unbedingt jemand spielen, der diese Erfahrung gemacht hat. Julia Jentsch hat diese starke Kraft, Gefühle zu zeigen und beim Zuschauer Empathie zu erzeugen. Die Geburtsszene haben wir, wie eine Performance, in zwei Mal 45 Minuten am Stück gedreht, so, wie normalerweise echte Geburten ablaufen. Im Kreißsaal waren neben mir nur der Kamera- und Tonmann und die beiden Hauptdarsteller plus eine reale Hebamme. Es war, als ob Julia Jentsch wirklich ein Baby geboren hat. So hat es sich für uns alle angefühlt.

In Deutschland wird der Film sicher anders aufgenommen als im katholischen Polen. Welche politische Botschaft wollten Sie mit dem Film transportieren?

Merkwürdigerweise habe ich einen hoch politischen Film ganz ohne politische Statements gemacht. Ich sage nur: ,Schaut genau hin!` Und das, ohne ein Urteil darüber zu fällen, was passiert.

Die weibliche Hauptfigur ist eine

öffentliche Person, eine Standup-

Comedianne im Rampenlicht. Warum?

Ich wollte, dass sie am Ende aufsteht und vor allen Leuten sagt, dass sie ihr Kind abgetrieben hat. Das ist eine öffentliche Beichte. Denn meine Recherche hat mir gezeigt, dass die allermeisten Frauen anschließend nicht darüber reden wollen. Wer will schon öffentlich zugeben, dass er sein Kind mit einer Giftspritze ins Herz getötet hat? Die Hauptfigur tut das, was der Film im besten Falle bewirken soll: Sie redet über ein gesellschaftlich gemiedenes Thema, sie enttabuisiert es.

Sie haben Ihre Hauptdarstellerin vor

eine sehr schwere Wahl gestellt. Wie hätten Sie entschieden?

Ich glaube, dass ich die Kraft hätte, um ein Kind mit Downsyndrom großzuziehen. Aber ich habe beimMachen dieses Films gelernt, dass man aus dem Trockenen heraus, von Weitem, ganz anders reagiert, als wenn man sich direkt in der Situation befindet. Jeder muss selbst für sich herausfinden, in welche Richtung er/sie sich entscheiden will.

Das Gespräch führte Barbara Breuer.

Der Film läuft unter anderem in Dresden in der Schauburg und im Programmkino Ost.

zur Startseite