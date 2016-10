Schaum ist auch Bier Die Kabarettisten Schleich und Steimle veranstalten einen bayerisch-sächsischen Freundschaftsabend.

Der Dresdner Kabarettist Uwe Steimle und sein Münchner Kollege Helmut Schleich spürten eine Art Seelenverwandtschaft. Deshalb haben sie vereint ein Hörbuch gemacht. © Guido Werner

Was ist sächsisch? Der Dresdner Uwe Steimle verrät es. „Wenn einer zwei Latschen hat und einen davon verliert, nützen ihm auch alle beede nischt.“ Was ist bayerisch? Der Münchner Helmut Schleich sagt: „Ich will mei Ruhe, ist das höchste Ziel der Glückseligkeit, was ein Bayer erreichen kann.“ Das Programm „mir san mir … und mir ooch!“ verstehen die beiden Kabarettisten als „bayerisch-sächsischen Freundschaftsabend“, „zumal es die Deutsch-Sowjetische Freundschaft nicht mehr gibt“, sagt Steimle. „Von Bayern lernen, heißt siegen lernen“, fügt er gelehrig hinzu.

Das Programm richtet sich gegen Vorurteile und Klischees. Der Bayer gelte als trinkfreudig, überheblich und großspurig, der Sachse als Monster zwischen „Pegida, AfD und Neonazi“, meint Schleich. „Wir sagen, alle sind Menschen“, entgegnet Steimle und unternimmt mit seinem Partner einen satirischen Ausflug in die Befindlichkeiten der Bewohner beider Freistaaten. Die Satiriker klopfen Redewendungen wie „Passt schon“, „Nu“, „Ja, mei“ oder „Fourschbar“ auf ihren dialektischen Gehalt ab. Und lassen sich eine gepfefferte Persiflage auf Franz Josef Strauß und Erich Honecker nicht entgehen.

Eine Aufzeichnung des Abends gibt es jetzt auch als Hörbuch. Die Kabarettisten stellten es am Montag bei Eierschecke und Kaffee im Dresdner Boulevardtheater vor. Für seinen Münchner Kollegen hatte Steimle extra eine Tüte Schweinsohren von seinem Lieblingsbäcker mitgebracht.

Beide Kabarettisten haben sich vor Jahren in der ZDF-Sendung „Neues aus der Anstalt“ kennen- und schätzen gelernt. Sie verspürten eine „Seelenverwandtschaft“, haben eine ähnliche Auffassung von politischer Satire. Sie soll mutig, angriffslustig, bissig, subversiv und zornig sein. Steimle findet, dass Kabarett in Deutschland „immer staatstragender“ und weniger kritisch wird, die „Merkel-Lobhudeleien“ könne er nicht mehr hören.

Beim erstmaligen Besuch des Münchner Oktoberfestes stellte der Dresdner fest, dass zu späterer Stunde die Maßkrüge bei vollem Preis immer weniger gefüllt sind. Helmut Schleich half ihm auf die Sprünge: „Uwe, Schaum ist auch Bier.“

„Mir san mir … und mir ooch!“, 1 CD, Buschfunk-Verlag.

zur Startseite