Schauerstück mit starker Heldin Sat 1 bringt den Krimi-Klassiker „Jack the Ripper“ als wenig überzeugende Neuauflage heraus.

Schaurige Geschichten guckt das TV-Publikum im dunklen Monat November besonders gerne. Umso lieber, wenn es sich um eine bekannte Geschichte handelt, in der ein Unbekannter in Serie meuchelt: „Jack the Ripper – Eine Frau jagt einen Mörder“ läuft bei Sat 1 in einer Neuverfilmung.

November 1888, irgendwo in London: Eine Frau steigt die dunkle Treppe ihres Hauses hoch, nur eine Kerze erhellt das finstere Gemäuer. Dann betritt sie überrascht einen Raum, der von vielen Kerzen erhellt ist, und eine Stimme befiehlt ihr, sich auszuziehen. Weit kommt sie dabei nicht, denn plötzlich steht eine Gestalt vor ihr – und schlägt ihr fast den Kopf ab.

Szenenwechsel: Eine andere junge Frau kommt von einem Schiff aus Deutschland nach London zur britischen Einwanderungsstation, wo sie ein paar ihrer Fotos vorzeigt: Es ist die Fotografin Anna Kosminski. Sie kommt, weil ihre Mutter verstorben und ihr Bruder Jakob in einer Irrenanstalt ist. Schon bald wird sie ausgeraubt und von der Polizei mit dem Verdacht konfrontiert, dass ihr Bruder in Wahrheit für „Jack the Ripper“ gehalten wird.

Daran glaubt Anna natürlich nicht. Sie bewirbt sich beim Polizeifotografen Samuel Harris und freundet sich mit dem netten Inspector Frederick Abberline und dem jungen Fotografen David Cohen an, der mit Jakob vor dessen Verhaftung an einem völlig neuen Medium forschte, dem Bewegtbild. Schon bald gerät Anna selbst ins Visier des Mörders.

Sonja Gerhardt spielt die Anna als erstaunlich selbstbewusste und starke junge Frau, die sogar Räuber mit gezielten Tritten und Schlägen in die Flucht schlagen kann und vor nichts und niemandem Angst zu haben scheint. Die Story des Filmes ist bekannt, und so ist die Handlung ziemlich vorhersehbar. Wie in ähnlichen historischen Filmen auch, gibt es viel Dreck, Matsch und Unrat zu sehen, dennoch wirken vor allem die Menschen geradezu klinisch rein. Gedreht wurde in Litauen, an einem offenbar sehr begrenzten Set.

Der Film bietet leider wenig Überraschendes. Höchstens, dass er das bekannte Geschehen erstmals aus der Perspektive einer Frau erzählt. (dpa)

„Jack the Ripper – Eine Frau jagt einen Mörder“, 20.15 Uhr, auf Sat 1

