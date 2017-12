Schattenspiele in C-Dur Herbert Blomstedt lotete mit Dresdens Staatskapelle Mozarts sinfonischen Kosmos aus.

Unverändert ein starker, wacher Geist und großer Künstler: Herbert Blomstedt beim Konzert mit der Staatskapelle in der Semperoper. © Matthias Creutziger

Schon die lange Einleitung lässt sinfonisches Format erahnen. Später kommt in Mozarts Klavierkonzerten der Pianist nicht zu Wort wie bei jenem in C-Dur, Köchelverzeichnis Nummer 503. Im Advent 1786 war es vollendet. Es ist nicht das bekannteste, aber das umfassendste, das Mozart erdachte. In den C-Dur-Glanz treten nachdenkliche Schatten seines eigenen Lebens. Martin Helmchen, Solist der Sächsischen Staatskapelle nun in der Semperoper, fand für sich eine Balance, die überzeugte. Kraftvoll und präzis kuppelte er sich an den energisch surrenden sinfonischen Motor, den Dirigent Herbert Blomstedt und die „Kapelle“ angekurbelt hatten.

Das Publikum erlebte einen fesselnden, tiefsinnigen Dialog zwischen Protagonist und Orchester, der von gemeinsamer Phrasierung lebte und sich fernab von Schaustellerei pianistischen Könnens bewegte. Dies wohl gerade, weil Helmchen damit gesegnet ist und es unaufgeregt in den Dienst seines erfrischenden Ausdrucks stellen kann. In seiner Zugabe fand er einen innigen Bezug zum Advent mit einer Bach-Busoni-Bearbeitung des Chorals „Nun komm, der Heiden Heiland“.

Nicht Mozart selbst, sondern ein Londoner Konzertagent erfand den Beinamen „Jupiter“. Er könnte den Glanz des C-Dur, aber auch die gestaltenreiche sinfonische Satzkunst gemeint haben, als er Mozarts Sinfonie C-Dur KV 551 mit dem obersten römischen Gott verglich. Dessen Kunst der Verwandlung lässt sich mit dem Finalsatz in Verbindung bringen. Blomstedt und die Staatskapelle machten hier das Genie Mozart hörbar. Dieser zauberte mit einem Viertonmotiv, komponierte damit als Gelehrter und ebenso als Angler, der sein Publikum mit „Popularem“ zu ködern hat.

Diese Sinfonie aus dem Jahre 1788 sollte Mozarts 41. und letzte sein. Sie markiert den Beginn eines rauschhaften, von Todesahnungen durchwirkten Schaffens-Finales mit den letzten Streichquartetten, Klavierkonzerten, Opern und dem unvollendet gebliebenen Requiem. Insofern passt das Symbol des souveränen „Jupiter“ wiederum nicht. Blomstedt differenzierte meisterlich. In purer Musizierfreude ließ er dunkle Andeutungen gelten, Seufzer und Zwischentöne, die die Helligkeit des C-Dur zu einer trügerischen machten.

Das Publikum applaudierte stehend. Herbert Blomstedt bleibt am Dirigentenpult ein Ausnahmeerlebnis. Fragen ließe sich, woraus der 90-Jährige seine geistige Wachheit und körperliche Fitness zieht. Aber diese Tatsache lässt sich auch einfach mit Dankbarkeit annehmen. Ein Großwerk anderer Grundtonart und Stilistik unter seiner Leitung liegt nun auf DVD vor: Bachs h-Moll-Messe, die der Dresdner Kammerchor zum Abschluss des diesjährigen Leipziger Bachfests gesungen hat.

CD-Tipp: Bach: „Hohe Messe in h-Moll“, Dresdner Kammerchor, Herbert Blomstedt u. a. (accentus music)

