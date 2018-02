Schatten und schimmernde Haut Jacopo Godanis Dresden Frankfurt Dance Company zeigt in Hellerau schöne Tanzbilder. Oder darf man schon Kitsch sagen?

Jacopo Godani, ist das nicht der Choreograf des rastlosen Tanzes, der fein getakteten Dramaturgie? Spätestens mit der Uraufführung zweier Stücke – am Mittwoch im Festspielhaus Dresden-Hellerau – ist er beim Malen mit Licht, bei der bildenden Kunst angekommen. In „Unit in Reaction“ agiert die Dresden Frankfurt Company vor allem im Halbdunkeln und relativ langsam. Sie zieht in der zentralen Passage seelenruhig die auf den Bühnenboden geklebten Folien ab, deren silbrige Rückseiten verborgene Lichtquellen als glühende Schnur abbilden.

Die Tänzerinnen und Tänzer klappen die losen Bahnen zur Lichtkammer hoch, wickeln sich darin ein für den schönen Faltenwurf, spiegeln diffuses Licht als Spuk auf die Bühnenrückwand. Nachdem sie die Kapuzenshirts abgelegt haben, ist reichlich schimmernde Haut zu sehen. Sogar am Vorzeigen der Apparate, diesmal zwanzig senkrecht hängende Lichtstäbe, hat Godani zunehmend Gefallen. Die gewohnt harsche Musik von 48Nord bleibt eine Collage, die einem Ablauf, einer Richtung widerspricht.

Freilich ist ein abstraktes Ballett noch immer eine Sammlung gegenständlicher Bilder, mit Körpern, die an Menschen, zumindest an Tiere erinnern. Hier ein mit molluskenhaft durchwelltem Oberkörper hingezaubertes Solo. Dort das wechselseitige Umschleichen des Gegenübers; eine Bewegung, dessen Qualität man in Schummerlicht nicht ermessen kann. Bewegt sich das gesamte Ensemble unter hellem Lampenlicht, schneiden die exzellent trainierten Tänzer rasch, eng, ohne Berührung aneinander vorbei. Des Choreografen Vorstellung vom Raum, mit dem er arbeiten will, ist über den Umgang mit dem Bühnenmaterial hinaus offenkundig der Hauch Luft, den die Akteure einander lassen.

Das zweite Halbstundenstück des Uraufführungsabends, „Al di Là“, nutzt Arnold Schönbergs Streichsextett „Verklärte Nacht“ als Antrieb und ein allmählich durch Gas aufgepumptes Riesenkissen für den Schlusseffekt. Wieder steht das gesucht schöne Bild im Fokus: schwarz verschattete Körper vor bildschirmgleich farbflutendem Hintergrund. Den der Komposition zugrunde liegenden Gedanken von der Großmut eines Mannes, dessen Geliebte von einem anderen schwanger ist, ersetzt Godani durch eine Mystik der Menschwerdung. Oder darf man sagen: Kitsch? Man sieht Kostüme aus Gräsern und Blättern, fast nackte Leiber, pflanzliches Sterben, etwas Mutwillen, dazu einen Pas de deux mit apart weiterhüpfenden Hebefiguren. Das Publikum applaudiert. Doch entsteht so ganz ohne Stress ein denkendes Wesen?

Wieder vom 23. bis 25. Februar und vom 1. bis 5. März, jeweils 20 Uhr im Festspielhaus Hellerau, Dresden

