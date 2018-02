Santana kommt ans Elbufer

Santana kommt im Sommer nach Dresden. © PR/Maryanne Bilham

Dresden. Seine Karriere dauert bereits seit mehr als 40 Jahren an, er hat mehr als 100 Millionen Tonträger verkauft: Jetzt kommt Carlos Santana nach Dresden. Wie der Veranstalter Argo am Mittwoch mitteilt, wird der aus Mexiko stammende Superstar am 19. August ab 19:30 Uhr bei den Filmnächten am Elbufer auftreten.

Das Konzert ist eines von fünf, die der 70-Jährige im Rahmen seiner Europatournee in Deutschland gibt. Zu hören sollen neben seinen Megahits wie „Black Magic Woman“ oder „Supernatural“ auch Songs des aktuellen Santana-Albums „Power of Peace“ sein.

Tickets für etwa 80 Euro sind ab Freitag 10 Uhr bei allen bekannten Vorverkaufsstellen erhältlich, online gibt es die Karten u.a. unter www.sz-ticketservice.de. (mja)

