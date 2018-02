Santana kommt ans Dresdner Elbufer

Carlos Santana wird im Sommer mal wieder ein FreiluftKonzert in Dresden geben. Foto: dpa © dapd

Für ganze fünf Konzerte reist Latin-Rock-Legende Carlos Santana dieses Jahr nach Deutschland, Abschluss der Mini-Tour ist am 19. August in Dresden. Bei den Filmnächten am Elbufer wird der singende Gitarrist mit seiner Band neben Klassikern wie „Black Magic Woman“ oder „Samba pa ti“ auch Songs des aktuellen Albums „Power of Peace“ spielen. Santana, der am 20. Juli seinen 71. Geburtstag feiern wird, mixt für seine Show aus Pop, Rock, Latin, Jazz und Soul einen perfekten Sound-Cocktail für die hoffentlich tatsächlich laue Sommernacht. Der im mexikanischen Autlán de Navarro als Sohn eines Mariachi-Geigers geborene Musiker zog 1960 mit seiner Familie nach San Francisco, wo er ab 1965 seine Karriere mit kleineren Klubkonzerten startete. Der große Durchbruch kam auch für ihn mit dem Woodstock-Festival im August 1969. Bis heute markieren 13 Grammys und mehr als 100 Millionen verkaufter Platten seine Karriere. (SZ/ada)

Karten für das Santana-Konzert gibt es ab Freitag in allen SZ-Treffpunkten und unter 0351 48642002

