„Sandstein & Musik“ feiert seinen Startrompeter

Ludwig Güttler hat bisher als Solist und Dirigent 7500 Konzerte gegeben – über 100 pro Jahr. Künftig will er es ruhiger angehen, plant für 2018 nur 71 Aufführungen, „plus ein paar“. © Daniel Förster

Das Jubiläum ist vorbei, doch es geht ohne Verschnaufen volle Kraft weiter. Nur eine kleine, ehrenamtlich arbeitende Mannschaft ist es, die seit 25 Jahren das Festival „Sandstein & Musik“ organisiert, doch der Elan und die Entdeckerfreude sind unverändert groß. Zumindest bietet der 26. Jahrgang vom 24. März bis 9. Dezember wieder so viele neue Programme, Künstler und Auftrittsorte wie selten zuvor.

„Die Angebote sind abwechslungsreich und originär, einige auch witzig“, sagt Ludwig Güttler, Mitbegründer und künstlerischer Leiter, am Freitag bei der Präsentation. Er selbst gibt sechs Konzerte mit seinen Ensembles oder langjährigen Partnern, etwa zur Eröffnung im Rahmen der 800-Jahr-Feier von Dippoldiswalde und die Sächsische Bläserweihnacht traditionell in Pirna zum Abschluss. Diese Auftritte gehören zu den Rennern beim Publikum. Über 10 000 Besucher kommen jedes Jahr zu dem Festival, das vor allem in der Sächsischen Schweiz aktiv ist. In diesem Jahr stehen Güttlers Auftritte unter besonderer Aufmerksamkeit. Der Startrompeter und Dirigent musiziert seit sechs Jahrzehnten und wird im Sommer 75 Jahre alt.

„Stille Nacht“ mit jungen Meistern

Das Jubiläum ist Anlass für ein großes Geburtstagsständchen, das sich der Jubilar selbst mit seinen musikalischen Lieblingen wie Bach, Händel und Telemann gestaltet. „Ich habe das Instrument noch nicht über und übe jeden Tag, denn im Können gibt es keinen Besitzstand“, so der Musiker. Er ist damit zugleich Vorbild für die jüngsten Künstler des Festivals.

Wie kein anderes in der Region fördert es Talente, speziell die der Musikschule Sächsische Schweiz. Diese treten in Vor- und regulären Konzerten auf. Das Publikum sammelt Geld für seltene Instrumente, die Eltern wohl kaum kaufen würden, weil sie zu teuer sind. So sind in den vergangenen 15 Jahren über 63 000 Euro zusammengekommen, mit denen 37 Musikinstrumente wie eine rare Bassklarinette erworben werden könnten. Originelles steuern die Kinder und Jugendlichen zum Programm bei. So gibt es mal wieder ein beliebtes Geschwisterkonzert und das Klavierevent „30 Finger, 88 Tasten“ sowie ein eigenständiges Konzert am 1. Advent um das Lied „Stille Nacht“ – seit 200 Jahren wird es gesungen.

Und sonst: Neugierig sein lohnt, und schnell sein auch, denn der Vorverkauf läuft bereits. So bieten die Dresdner Kapellsolisten Bachs für Tasteninstrumente geschriebene „Kunst der Fuge“ in einem Arrangement für Streicher. Die orchesterpralle Musik von George Gershwin gibt es gekonnt im Taschenformat, reduziert auf einen Sänger und zwei Holzbläser. Klezmer- erklingt und Knabenchor-Gesang. Das Dresden Brass Quintet unternimmt eine musikalische Reise „In 80 Minuten um die Welt“ mit Weisen von Händel bis ABBA. „Auch unsere geht weiter“, so Ludwig Güttler. „Wir planen bereits 2020.“

Infos/Karten: 03501 446572 und 03501 470147

