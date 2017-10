Sag mir, wo sie steh’n

In einer Disziplin sind unsere Rechtsorientierten unschlagbar: beim Thema Weinerlichkeit. Ein linker Verleger bekommt von einem Rechtsextremisten einen Schlag ins Gesicht und was passiert? Die Rechten jaulen und jammern, dass man die Grenzen der Meinungsfreiheit nicht nach Lust und Laune überschreiten darf. Obwohl man doch als Rechter quasi per Genetik ein Grenzfetischist ist. Die genannten Verlage bekämpfen aktiv die freiheitlich demokratische Grundordnung. Früher, bei den Linken, standen solche Personen auf den RAF Fahndungsplakaten. Heute stellen sie auf der Frankfurter Buchmesse aus und klagen über die angebliche Verletzung der Meinungsfreiheit.