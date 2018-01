TV-Tipp Saftige Wiesen, stolze Pferde Mädchen und Frauen haben oft eine Vorliebe für Pferde. Gilt das auch für die Erbin des „Gestüts Hochstetten“ im Fernsehen?

Die junge Bäckerin Alexandra (Julia Franz Richter) kommt unverhofft zu Pferden. Ihr Lieblingstier ist der Hengst Dezember (Sandrino von der Kuppe). © ARD Degeto/ServusTV/SAM Film/Mar

Auf dem Rücken der Pferde liegt bekanntlich das Glück dieser Erde. Ob das auch so stimmt, vermag die Erbin eines Gestüts erst mal nicht zu sagen, als sie selbiges unverhofft erbt. Davon erzählt der Vierteiler mit dem simplen Namen „Gestüt Hochstetten“, der an diesem Sonnabend startet. Die weiteren Teile werden an den darauffolgenden Sonnabenden gezeigt.

Die junge Heldin des Filmes heißt Alexandra und arbeitet als Bäckerin in Wien. Dort erreicht sie die Nachricht vom Tode ihres leiblichen Vaters, der ihr sein Trakehnergestüt Hochstetten vererbt hat, mitsamt Ländereien, Stallungen und dem Herrenhaus. Wenig erbaut darüber sind ihre drei neuen Halbgeschwister, von deren Mutter Hochstetten ganz zu schweigen.

Zunächst will Alexandra die Abfindung samt Erbverzicht annehmen, die man ihr anbietet – doch als sie das Gestüt spontan besucht, ändert sie bald ihre Meinung. Sie entwickelt nicht nur Sympathien für den schwarzen Hengst Dezember, sondern auch für den Jungbauern Raphael. Als das Pferd schwer verletzt wird, kämpft Alexandra um sein Leben – und auch um ihr Erbe. In der Miniserie gibt es alles: missratene Söhne mit ehrgeizigen Geliebten, vorlaute Kinder, saftige Wiesen, stolze Pferde, ungelebte Träume und reihenweise Intrigen. Marode ist das Gestüt, von der unrühmlichen Vergangenheit bis hin zum Gedankengut der Hauptfiguren ganz zu schweigen. Das offene Ende nach vier Teilen lässt eine Fortsetzung erwarten.

Dabei wäre das nicht nötig. Die nahezu humorfreie Geschichte wäre locker in einem Zweiteiler zu erzählen, und dergleichen war obendrein so ähnlich schon hinreichend zu sehen, etwa: in „Die Guldenburgs“ und „Der Fürst und das Mädchen“. Und ob eine halbwegs modern erzählte und mühsam auf Hochglanz getrimmte Schmonzette – eine Produktion von „Servus TV“, das zum österreichischen „Red Bull Media House“ gehört – an vier Abenden beim Publikum ankommt, bleibt abzuwarten. (dpa)

„Gestüt Hochstetten“, Samstag, 20.15 Uhr, ARD

zur Startseite