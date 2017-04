Sachsen kriegt den Polski Blues Auch im 14. Jahr wird das Neisse-Filmfest immer größer, immer bemerkenswerter – und immer angemessener gefördert.

Wird ebenfalls gezeigt: Andrzej Wajdas Heldenepos über Lech „Walesa, der Mann aus Hoffnung“. © picture alliance / dpa

Die Reaktionären bauen ihre Macht aus. Um den Liberalismus wird die Luft dünner. Künstlern, die vor der nationalistischen Regierung in Warschau weder Gewogenheit noch Gnade finden, wird der Hahn zugedreht. Da kann man schon mal den „Polski Blues“ kriegen. So passend betitelt ist eines der Sonderprogramme beim deutsch-polnisch-tschechischen Neisse-Filmfest, das in der zweiten Maiwoche zwischen Bautzen, Görlitz, Liberec und Rumburk zum 14. Mal stattfindet.

Auch Piotr Szatylowicz und Przemek Wojcieszek singen den Polski Blues: In „Homo Politicus“ und „Knives Out (Messer raus)“ erzählen sie über ihr schon vor der letzten Wahl gespaltenes Land und dem anschwellenden Fremdenhass. „In Polen gab es keinen Verleih, der die Filme ins Portfolio nehmen wollte“, sagte Ola Staszel am Donnerstag bei der Pressekonferenz in Dresden. Immerhin beschert das Unglück von Szatylowicz und Wojcieszek dem Festival ein bisschen Glück: Beide Werke werden am 12. und 13. Mai im Zittauer Kronenkino uraufgeführt. Auch sonst entwickelt sich die Filmkulturlandschaft diesseits der Grenze jedes Jahr im Mai ein Stück weiter in die entgegengesetzte Richtung. Immer breiter, besser, bunter wird das Festivalprogramm, immer mehr Orte (22 statt 18) nehmen teil, immer mehr Zuschauer (zuletzt 6 000) besuchen die Filme, Ausstellungen, Konzerte, Vorträge. Auch mehr Preise und Preisgeld werden vergeben; unlängst steuerte Sachsens Kunstministerin Stange einen 5 000 Euro schweren Förderpreis bei.

Dass die Anerkennung von allen Seiten wächst, ist die Frucht jahrelanger kontinuierlicher Qualitätsarbeit. Die wird hauptsächlich geleistet von einer Handvoll Enthusiasten, von denen die allermeisten „es“ umsonst machen. Wie sehr ihr Wühlen die sächsische Festivalpalette inzwischen bereichert, lässt sich auch an der steigenden Gewogenheit des Freistaates ablesen. „Seit diesem Jahr wird das Neisse-Filmfest nicht länger nur projektweise, sondern institutionell dauergefördert“, verkündete Uwe Gaul, Staatssekretär im Kunstministerium. „Und wir versuchen, bald auch Fördermittel aus Brüssel zu bekommen.“ Jetzt schon hat sich das Budget nahezu verdoppelt auf 260 000 Euro. Was neben dem Plus an Planungssicherheit unter anderem bedeutet: Nach 13 Jahren konnte der fest angestellte Personalstand glatt vervierfacht werden von – um mal die Relation zu klären – einer halben Stelle auf zwei Stellen.

Umso erstaunlicher ist, was die kleine Crew auch 2017 wieder auf die Beine stellt. In drei Ländern sind vom 9. bis 14. Mai mehr als 130 Spiel-, Dok- und Kurzfilme zu sehen in drei Wettbewerben und mehreren Rahmenprogrammen. In quasi kreuzweisem Schulterschluss zu „Polski Blues“ blickt der Block „Die Macht des Glaubens“ auf den Einfluss der Religionen in den Gesellschaften Osteuropas. Aber nicht nur dort: „Dugma. The Button“ porträtiert einen Araber und einen Briten, die sich in Syrien einer radikalislamischen Miliz angeschlossen haben und sich darauf vorbereiten, per Selbstmordattentat andere Menschen mit sich in den Tod zu reißen und als Märtyrer ins Paradies zu kommen.

Obwohl sich eine stetig wachsende Zuschauerzahl lieber ins Filmparadies Neisse-Festival begibt, bremst Mitorganisatorin Antje Schadow allzu überhöhte Wachstumserwartungen ein wenig aus: „Auch wir zeigen ja keine Blockbuster, sondern Arthausfilme. Hinzu kommt, dass wir den ländlichen Raum bespielen und wir und das Publikum mit den dortigen öffentlichen Verkehrsverbindungen leben müssen.“ Was auch einen Vorteil hat: Das Filmfest dürfte seinen ganz eigenen Charme umso länger bewahren können.

