Sachsen hat hier nichts zu suchen Die besten Argumente für den Säxit gab es bei einem satirischen Rede-Wettstreit.

Wem es noch an guten Gründen für den Austritt Sachsens aus der EU mangelte, der fand sie am Montagabend im Dresdner Theaterkahn. Unter dem Motto „Säxit jetzt!“ lud die Landeszentrale für politische Bildung zu ihrem jährlichen Redewettstreit „Wir reden uns um Kopf und Kragen“ – ein Titel, der für viele Sachsen längst zum Lebensmotto geworden ist.

Sechs Redner hielten ihre Plädoyers für den Säxit. Der Finne Kai Simons, früherer Direktor des Dresdner Max-Planck-Instituts für molekulare Zellbiologie und Genetik, stellte fest: „Deutschland heißt auf Finnisch Saksa.“ Das sage schon alles. Linken-Politiker André Schollbach erinnerte an die slawischen Ursprünge von Ortsnamen wie Dresden (dreždany), Leipzig (libzi) und Chemnitz (kamenica). Sein Fazit: „Wir haben in Deutschland überhaupt nichts zu suchen.“ Der Unternehmer Stephan Kieselstein witterte Einsparpotenzial. So entfielen durch den Säxit die Kosten für Bundestags- und Europawahlen. Auch CDU-Politiker Arnold Vaatz sah finanzielle Chancen. So sei der Ausdruck Dollar geklaut, nämlich eine schlechte Dialekt-Verballhornung für den in Sachsen geprägten Taler. „Da geht Rückgabe vor Entschädigung.“ Sportmoderator Marc Huster freut sich auf das Fußballspiel Eilenburg gegen Real Madrid.

Das alles übertrumpfte Dieter Herz, Referatsleiter im sächsischen Kultusministerium. Sein Säxit-Appell gipfelte in der Idee, in Sachsen zwar die Uhren jeden Herbst um eine Stunde zurückzudrehen – sie aber im Frühjahr nicht mehr vorzudrehen. So könne der Freistaat lautlos, aber unaufhaltsam austreten. Das Publikum war überzeugt und wählte Herz mit großer Mehrheit zum Sieger. Politikprofessor Werner J. Patzelt beurteilte Herzens Rede als typisch sächsisch: „Höflich, helle, heemtück’sch.“ Und Psychologe Heiko Sill bemerkte nicht ohne Neid: „Da sieht man mal, wofür so ein Ministerialbeamter Zeit hat.“

