Russland verbietet Stalin-Komödie

Moskau. Nur wenige Tage vor der geplanten Premiere hat das russische Kulturministerium eine Komödie über den sowjetischen Diktator Josef Stalin verboten. Der Film „The Death of Stalin“ des britischen Regisseurs Armando Iannucci verstoße gegen das Gesetz, teilte die Behörde der Agentur Tass zufolge in Moskau mit. Details nannte das Ministerium nicht.

Ursprünglich sollte die britisch-französische Produktion mit Jeffrey Tambor und Steve Buscemi noch in dieser Woche in den russischen Kinos anlaufen. Darin werden die letzten Tage des Diktators und der Machtkampf nach seinem Tod thematisiert. Duma-Abgeordnete hatten den Film vorab als untragbar bezeichnet und ein Verbot gefordert. In Deutschland soll das Werk Ende März in die Kinos kommen.

Stalins Schreckensherrschaft erreichte vor rund 80 Jahren ihren Höhepunkt. Viele Russen verehren ihn jedoch als den Mann, der die Sowjetunion zum Sieg über Nazi-Deutschland führte. (dpa)

