Unterwegs beim Filmfest Ruhe im Sessel Das Panorama in diesem Jahr ist anspruchsvoll, kantig und macht nachdenklich.

Schönstes Kinowetter hätte sie als Verantwortliche für den Tourismus in der Stadt noch einmal bestellt, sagte die zweite Bürgermeisterin Barbara Klepsch am Abend der Eröffnung. Ein bisschen kühl, ein bisschen nieselig, genau richtig, um Filme zu schauen. Das stimmt, wenn man nicht gerade auf dem Neumarkt schauen möchte, wo das Setting erinnert an irgendwas mit Sonne, wenigstens Wärme. Das sorgsam kuratierte Programm aber ist zu genießen von Hartgesottenen.

Zarte Frostbeulen aber halten es besser aus im Tarkowski-Saal der Schauburg. Die Kemenate nimmt zwar in zügigem Tempo die Duftmarken aller darin Sitzenden an, auch die Luft wird schnell knapp. Dafür aber bannt der immer noch sehr zu empfehlende „Fokus Syrien“. Wer seinen Horizont erweitern will, muss eben auch mal ein bisschen leiden.

Gefühlt findet in diesem Jahr etwas weniger statt als in den vergangenen Jahren. Weniger Rahmenprogramm und Spielerei. Mag es daran liegen, dass Syrien einen großen Raum einnimmt oder dass sich das Team stark konzentriert hat auf die Barrierefreiheit einiger Programme und die Inklusion aller Zuschauer. Der Vorteil: Weniger das Gefühl, etwas Wichtiges verpasst zu haben, mehr Ruhe im Sessel, ein Programm auch bis zum Ende aller Filmgespräche verfolgt zu haben.

Im Thalia zum Beispiel sind die Sitze weich und kuschelig, der Wein angenehm gekühlt, das „Panorama National“ interessant zusammengestellt und lehrreich. Zum Beispiel lernt man, wenn man dem Gespräch mit Regisseurin Sarah Drath aufmerksam gefolgt ist, dass Thomas Watson sein Telefon erfand, um mit seiner verstorbenen Schwester zu kommunizieren. Das hat wohl nicht funktioniert. Drath aber findet eine Verbindung in die Vergangenheit und lässt in ihrem Film „Telefon Santrali“ eine junge Türkin am Telefonverteiler Kontakt aufnehmen. Am Ende gar zu Atatürk.

Florian Dedek setzt sich auseinander mit der Geschichte seiner Eltern, die acht Jahre im Gefängnis saßen für einen politischen Anschlag, den sie nicht begangen haben, aber begangen haben könnten, weil sie sympathisierten mit den Ideen der RAF. In einer Art filmischer Collage produzierte der junge Mann ein Bild davon, wie Politisches zu Privatem wird und alles Private auch wieder politisch ist, wenn dadurch eine Familie auseinandergerissen wird. Vor der Leinwand steht Dedek auch Rede und bemüht sich um Antwort. Es ist ihm anzumerken, dass er aufgewachsen ist in einer Umgebung, in der Worte nicht einfach gesagt wurden, sondern Gewicht und Bedeutung hatten. So viel, dass man dafür ins Gefängnis kommen konnte.

Das Panorama in diesem Jahr lustig und unterhaltsam? Nein. Schwere Kost? Auch nein. Anspruchsvoll, nachdenklich, kantig vielleicht. Das Kriseln dieser Zeit geht auch den Filmemachern unter die Haut. Da hilft nur Eintauchen und Mitgehen im sich anschließenden Experimentellen. Man muss nicht alles verstehen. Hin und wieder reicht auch nur das Gefühl davon.

