TV-Tipp Rückkehr nicht ausgeschlossen Das Fernsehen der 80er-Jahre hat Figuren hervorgebracht, denen später wieder Leben eingehaucht wurde: „MacGyver“ ist einer von ihnen. Jetzt ist Show-down-Zeit.

Lucas Till ist derzeit MacGyver. Er lächelt süßer als sein Vorgänger. © dpa

Die Renaissance der 1980er-Jahre ist an diesem Montag erst einmal vorbei. Zumindest beim Actionhelden „MacGyver“. Nach 21 Folgen hat der Kämpfer für die Gerechtigkeit bewiesen: Er verkauft sich solide, aber in den Schatten hat er das Original, von dem ab 1985 139 Episoden hergestellt wurden, auch nicht gerade. Sat 1 zeigt die letzten beiden Folgen der ersten Staffel.

Im Durchschnitt schalteten seit dem Start am 19. Juni 1,83 Millionen Zuschauer jedes Mal ein – damit erreichte der Privatsender jeweils einen Marktanteil von 6,6 Prozent. In den USA wird mittlerweile die zweite Staffel „MacGyver“ mit Hauptdarsteller Lucas Till gedreht. Gut möglich, dass auch die neuen Geschichten künftig bei Sat 1 zu sehen sein werden.

Im Show-down-Finale muss MacGyver die Beine in die Hand nehmen und vor den Handlangern seines Feindes Murdoch fliehen. Es stellt sich die große Frage: Kann der trickreichste aller Actionhelden das Team der Phoenix Foundation vor den Racheplänen Murdochs retten? Es riecht geradezu nach einem explosiven Show-down. Und wer eins und eins zusammenzählen kann, darf getrost davon ausgehen, dass auch dieses Mal das Gute siegen wird.

Neuauflagen haben immer ein Problem: Sie werden an ihrem Vorbild gemessen und müssen oft heftige Kritik einstecken. Nach der Deutschland-Premiere traf der Ärger der Fans vor allem Hauptdarsteller Till (27), der bei seinem Debüt mit 26 Jahren neun Jahre jünger war als damals das Original Richard Dean Anderson, der heute 67 Jahre alt ist. „Die neue Serie zu #MacGyver ist jung, frisch, frech und etwas anders als das Original, aber sie gefällt mir“, lobte der Twitterer „Schattenwolf“ – aber das war die Ausnahme.

Denn viele andere Fans träumten noch von den echten Achtzigern: „Und irgendwo sitzt Richard Dean Anderson in einer dunklen Ecke und weint leise vor sich hin... #MacGyver“, schrieb „Marc“ auf Twitter. „Richard Dean Anderson bringt sich um, nur um sich dann im Grab rumzudrehen wegen dieser Verschandelung. #MacGyver“, meinte „Carsten Sinß“. Oder: „#MacGyver geschaut. Mache ich nimmer. Tipp: Was vor 30 Jahren toll war, sollte man ruhen lassen. Gilt für Serien und Liebschaften“, meinte „RobertS“. Und: „Hätte man der Serie nicht einen anderen Namen geben können? So ist es Leichenschändung!“

Auch andere Helden der 80er-Jahre haben es dank des Kopierwerks Fernsehen mal wieder auf den Bildschirm oder ins Kino geschafft. So retteten Hannibal, Face, B.A. und Co. schon 2010 als „A-Team“ wieder mal mit coolen Sprüchen und Zigarre im Mund die Welt. 2017 kam auch „Baywatch“ Jahre nach dem Ende als TV-Serie als Kinofilm zurück. Der Nachhall auf ihr Comeback hielt sich aber meist in Grenzen – wie bei „MacGyver“. (dpa)

„MacGyver“, 20.15 Uhr, Sat 1

