Der Krimi am Sonntag Ruckedigu, Nonsens im Nu Wie schrullig und skurril darf ein „Tatort“ sein? Die Weimarer Ermittler reizen die Grenzen bis aufs Maximum aus.

Spielt die Unschuldige: Olga Kruschwitz (Carmen-Maja Antoni, l.) will nichts zu tun haben mit dem Giftanschlag auf Polizist Lupo. Dessen Kollegin Kira Dorn (Nora Tschirner) hat Zweifel. © MDR

Was mussten Krimi-Fans zuletzt alles ertragen. Bürgerwehren, Neurechte, Generation Y: Die schwere Kost zum Sonntag konnte nicht jeder „Tatort“-Fan verdauen. Weimars Ermittler Dorn und Lessing, gespielt von Nora Tschirner und Christian Ulmen, setzen dagegen mehr auf Gags statt Gesellschaftskritik. Auch im vierten Fall „Der scheidende Schupo“ kommt Unsinn vor Tiefsinn.

Es liegt wohl am Erfolg des klamaukigen Münsteraner Duos, dass immer mehr Morde mit humoriger Note aufgeklärt werden, sei es in Saarbrücken oder auch Dresden. Weimar treibt den Trend auf die Spitze: mit absurd unwahrscheinlichen Geschichten und durchweg schrulligen Charakteren. Die Einwohnerschaft der Goethestadt gleicht einer Freakshow, in der die Ermittler noch die Normalsten sind. Auch das neueste Drehbuch haben die Autoren Murmel Clausen und Andreas Pflüger wieder mit bizarren Figuren gespickt. Ludwig Maria Pohl, genannt Lupo, spielt darin die Hauptrolle. Der pflichtbewusste, unscheinbare Polizist ist nach einem Giftanschlag dem Tod geweiht. Drum herum entspinnt sich eine Geschichte um missgünstige Schwestern, rachsüchtige Kriminelle und umkämpfte Erbschaften.

An Witz mangelt es auch dem neuesten Fall nicht. Etwa der Kommissariatschef, der seinen zerschossenen Fuß im Aschenputtel-Duktus kommentiert: „Ruckedigu, Blut ist im Schuh.“ Oder die in die Luft gesprengte Andrea, die laut Lupo „noch immer größtenteils vermisst“ wird. Neben dem prächtig harmonierenden Duo Tschirner/Ulmen punktet auch Carmen-Maja Antoni als wunderbar liebenswerte, doch zwielichtige Olga Kruschwitz. Aber das Drehbuch ist so mit Skurrilitäten überfrachtet, dass das Lachen mehr und mehr einem Kopfschütteln weicht. Bombe im Beet, Gift im Kakao, Kinderkacke im Kofferraum, Schwester im Ofen, zumindest fast: Mit ihrem grenzenlosen Gaga wandeln die Drehbuchschreiber auf einem schmalen Grat, bei dem der Film nicht mehr unterhält, sondern nur noch anstrengt. Letztlich bleiben die Weimarer ihrem Muster treu, sich selbst und den „Tatort“ nicht so ernst zu nehmen. Ein Alleinstellungsmerkmal, das polarisiert. Während die einen sich köstlich amüsieren, dürften wohl andere entnervt wegschalten. Und sich vielleicht sogar die schwere Kost der Vorwochen zurückwünschen.

zur Startseite

Artikelempfehlung Ruckedigu, Nonsens im Nu Was mussten Krimi-Fans zuletzt alles ertragen. Bürgerwehren, Neurechte, Generation Y: Die schwere Kost zum Sonntag konnte nicht jeder „Tatort“-Fan verdauen. Weimars Ermittler Dorn und Lessing, gespielt von Nora Tschirner und Christian Ulmen, setzen dagegen mehr auf Gags statt Gesellschaftskritik. Auch im vierten Fall „Der scheidende Schupo“ kommt Unsinn vor Tiefsinn.(...) Link zum Artikel: http://www.sz-online.de/nachrichten/kultur/ruckedigu-nonsens-im-nu-3605849.html E-Mail-Versand Empfänger-E-Mail: Absender-E-Mail: Nachricht an den Empfänger: Sicherheitsfrage: Bitte geben Sie die abgebildete Zeichenfolgen ein: