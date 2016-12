Rolle heimwärts für eine aus dem Hause Schaller Es sind keine leichten Zeiten für Kabarettisten, findet Ellen Schaller. Trotzdem startet die Satirikerin in Dresden eine neue Reihe an ungewohntem Ort.

Ellen Schaller in „ihrem“ neuen Theater – in einer früheren Schokoladenfabrik in der Dresdner Neustadt. In dem Raum gibt es seit vorigem Jahr Konzerte, Ausstellungen, Weihnachtszauber – und nun eben auch die Reihe „Kabarett in der Alten Fabrik“. © Robert Michael

Es gibt einen Punkt im Gespräch, da ist Ellen Schaller spürbar pikiert. So, als hätte man etwas Unanständiges von ihr verlangt. Aber wer mit ihrem Namen in Dresden als Komikerin auftritt und Tochter des Chefs des traditionsreichen und zugleich populären Kabarett-Theaters „Die Herkuleskeule“ ist – der sollte mit einer Frage zur Zukunft dieses Kabaretts rechnen. Dort sucht man seit Langem einen Nachfolger für den heute 76-jährigen Wolfgang Schaller. Könnte ja sein, dass die künstlerische Leitung der renommierten Bühne in der Familie bleibt und auf die nächste Generation übergeht. Also, Frau Schaller, würden Sie wollen?

Ellen Schaller ist auch sonst keine, die vorm Antworten lange überlegt. Aber jetzt flutscht es aus ihr raus: „Um Gottes Willen!“ Sie wollte nie ihrem Vater nacheifern, sagt sie. Eigentlich auch nicht Kabarettistin werden. Dem Schauspielstudium in Berlin folgten Engagements an Theatern in Zwickau, Karl-Marx-Stadt, Bautzen.

Vor zwanzig Jahren machte sie sich selbstständig. Sie fand, für Kabarettisten gebe es da mehr Auftrittsmöglichkeiten als für Schauspieler. So wurde die zupackende Frau mit dem blondierten Kurzhaar zur Satirikerin.

Freilich: Sie will keinen Kulturbetrieb leiten mit all dem Bürokram, der dazugehört. Sie tut sich auch schwer mit dem Texteschreiben und bringt darum zum Beispiel Witze vom Schreibtisch ihres Bruders Philipp Schaller, ebenfalls Kabarettist. Was Ellen Schaller will, ist schlichtweg dies: auftreten. Spielen. Ein Stück wie „Prosecco für alle“ ist für die 51-Jährige ideal. Es läuft an diesem Sonnabend als Auftakt einer neuen Kabarett-Reihe in der Alten Fabrik Dresden.

Ein Abend, eine Künstlerin, zehn Rollen. Schaller braucht kaum mehr als Perücken, Schlips und Jackett, um von einer Figur zur nächsten zu springen. So inspiziert sie verschiedene Wege, die den kleinen Mann zum Luxus führen könnten. Spielt eine frustrierte Lehrerin genauso wie eine Schwangere, die ihr Kind mit Englisch für Ungeborene traktiert. Schön ist das schon, wenn die Zuschauer lachen. Noch schöner, wenn sie wach dabei sind und die Zwischentöne wittern, findet Schaller. Kurz: „Wenn die Stimmung im Saal hinhaut.“

Der Saal ist in dem Fall das Erdgeschoss einer früheren Schokoladenfabrik in der Dresdner Neustadt. Er lebt vom rauen Charme: weiß getünchte Wände und Mauerbögen, eine Bretterbühne und eine Bar, denen man ansieht, dass sie selbst gemacht sind. Dort gibt es seit vorigem Jahr Konzerte, Ausstellungen, Weihnachtszauber – und nun eben auch die Reihe „Kabarett in der Alten Fabrik“.

Der Veranstaltungsort muss sich noch rumsprechen, obwohl er Tradition hat. Auf dem Hinterhof an der Prießnitz war lange die Blaue Fabrik ansässig, bekannt unter anderem für schräge Klangkunst. Wegen Baumängeln schloss die Stadt den Saal im Obergeschoss, und der Verein zog fort.

Anwohner haben letztes Jahr im Herbst für den Neustart gesorgt. Bei Veranstaltungen kümmern sie sich um Heizwärme, Raumschmuck, Fettbemmchen und Glühwein. Noch gibt es keine Website, über die man Karten bestellen könnte. Also rufen Interessierte bei der Künstlerin auf dem Handy an.

Und da kommt es schon mal vor, dass Ellen Schaller beim Telefonieren gerade auf der Autobahn ist. In Chemnitz tritt sie mehrmals die Woche mit einer Kabarettgruppe auf, die gern Tagespolitik zerpflückt. Das sei schwieriger geworden in letzter Zeit, erzählt Schaller. Das Publikum sei so gespalten wie der Rest der Gesellschaft. Ein Kabarettist könne nicht mehr davon ausgehen, dass ihn die Leute liebten. „Die Erwartungen sind nicht mehr so eindeutig.“

Programm ohne aktuelles Gekeife

So gesehen ist es vielleicht gut, dass „Prosecco für alle“ ohne das aktuelle Gekeife auskommt. Es geht allgemeiner um Lebensthemen. Bildung, Gesundheit, die Wehwehchen der Zeit. Man kann Ellen Schaller sonst in Hoppes Hoftheater erleben oder im Comedy- und Theaterclub an der Hauptstraße.

Wenn die Kabarettreihe in der Alten Fabrik Zuspruch findet, käme ein weiterer Spielort in ihrer Heimatstadt dazu. Natürlich weiß sie, dass es eigentlich genug Spaßmacher in der Stadt gibt, nicht nur an der „Herkuleskeule“. Und doch: „Es ist einfach ein Versuch, der mir die Möglichkeit gibt, in Dresden präsenter zu sein.“ Anders als in Chemnitz kann bei der Alten Fabrik von Arbeitsweg keine Rede sein. Ellen Schaller wohnt gleich daneben.

„Prosecco für alle“ am 17. Dezember um 20 Uhr in der Alten Fabrik Dresden, Prießnitzstraße 48 (Hinterhaus). Kartentel. 0163/7010607

