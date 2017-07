Rock für Papa Status Quo spielen in Dresden alte Hits. Das reicht, um viele Menschen glücklich zu machen.

Natürlich waren wieder alle da: Von A wie Aerosmith bis Z wie ZZ Top. Klar, nur auf den T-Shirts der Besucher, aber für die dürfte das keine Rolle gespielt haben. Zu viele gute Erinnerungen hängen an den Tour-Shirts aus den 90ern.

Es geht zu Status Quo in der Dresdner Jungen Garde, die Band, deren Rock-Image in der deutschen Wikipedia so beschrieben wird: „Als Band ohne Skandale mit einfachem Sound wurden sie weltberühmt.“ So viel zu knallhartem Rock. Das Publikum entspricht dem Image zumeist. Die Lederkutten wurden gegen Funktionsjacken getauscht, selbst wenn unter dem einen oder anderen Ärmel ein verwaschenes Tattoo hervorblitzt. Aber es geht wohl auch mehr um das Gefühl, das ein Konzert von Status Quo hervorrufen soll.

Die wissen ziemlich genau, was das Publikum will und starten das Konzert mit „Caroline“ – „Take my hand, together we can rock ’n’ roll.“ Sofort fängt die Menge an zu wippen und zu schunkeln. Und die Frau mit der Dauerwelle stößt ihren Sitznachbarn verschwörerisch an: „Weißt du noch, Schatz?“ Der Sound ist gut, die Band gut aufeinander abgestimmt und Francis Rossi macht seine Scherze mit dem Publikum, das, wie er gleich zu Beginn feststellen muss, nur bedingt englisch spricht. Egal, die Sprüche ziehen trotzdem und immerhin ist man Status Quo. Also wird einfach weitergespielt. Als es zwischendurch kurz regnet und die Körperformen unter Regenponchos verschwimmen, könnte die Menge im Zuschauerraum auch aus Mittzwanzigern bestehen. Zur zweiten Hälfte des Konzertes, die Biervorräte werden weiter frontal angegriffen, wird auch der Letzte euphorisch. Es bleibt nicht mehr beim Schunkeln, die wahren Rocker versuchen sich am Headbanging. Knapp eine Stunde ist nun rum und da ertönen die ersten Akkorde von „In the army now“. Die Transformation von mittelalt zu mitteljung ist jetzt fast vollständig, als zahlreiche Smartphonelichter die Dunkelheit durchbrechen. Das werden Jugenderinnerungen zum Mitnehmen.

Status Quo haben ihr Ziel erreicht: Keine Experimente, keine übertriebene Bühnenshow, sondern einfach die Erinnerungen an früher wachhalten. Da spielt es keine Rolle, dass die Besetzung der Band in den letzten 50 Jahren munter gewechselt hat und die Hits nun doch schon einige Zeit her sind. Mehr haben die Fans vermutlich auch gar nicht gewollt, als sie die T-Shirts aus der letzten Ecke des Kleiderschranks geholt haben.

