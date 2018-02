Rheingold im Haar Chemnitz bringt mal wieder Richard Wagners „Der Ring des Nibelungen“ heraus. Die vierteilige Oper wird von vier Regisseurinnen inszeniert.

Die blonden Rheintöchter bezirzen den zotteligen Alberich. Foto: Kirsten Nijhof © Kirsten Nijhof

Nachdem in Dresden die Wiederaufnahme des Wagner’schen „Rings“ mit Chefdirigent Christian Thielemann wie eine Premiere zelebriert worden ist, beginnt die Chemnitzer Oper eine echte Neuinszenierung des vierteiligen Zyklus. An diesem Sonnabend hat „Rheingold“ Premiere.

Zur Jahrtausendwende hatte Michael Heinicke hier seine viel beachtete, nah am Werk verortete Interpretation vorgestellt und Chemnitz als ein Mekka für Wagnerianer etabliert. Nun soll es konzeptionell ausgefallener werden. Die Rolle der Frauen im männerdominierten „Ring“-Kosmos, inszeniert von vier jungen Regisseurinnen, klingt als Ansatz spannend, ist durchaus einleuchtend und könnte aktuell sein. Bis zuletzt liefen die Proben – ein Besuch.

Dass die Chemnitzer Wagner können, haben sie bewiesen. Die Robert-Schumann-Philharmonie unter ihrem Chefdirigenten Guillermo García Calvo spielt ihn farbenreich, durchleuchtet die Musik, bleibt eher sparsam in den großen Ausbrüchen, was den Sängern entgegenkommt. Das Haus hat ein gutes, vielfach hervorragendes Sängerensemble aufgeboten. Einnehmend ist der smarte, jugendlich wirkende Wotan von Krisztián Cser mit ausdrucksvoller Stimme. Voll voluminösem Klang gibt Bernadett Fodor die Erda. Vielseitig gestaltend, charakterisierend und mit spielerischem Elan ist Benjamin Bruns der Loge.

Nibelheim ist ein Bordell

Konzeptionell bieten Regisseurin Verena Stoiber und Ausstatterin Sophia Schneider viele überraschende Ideen. Die Rheintöchter treiben ihr neckisches Spiel mit Alberich auf Lianen schaukelnd. Ihr Nacktheit vorführendes Ganzkörpertrikot mit wehendem Blondhaar, Alberich als zottelbehaarter Nackedei mit übergroßem Penis stehen synonym für unschuldige Natürlichkeit. Auf den sich anbietenden Effekt, dass sich Alberich den Phallus abschneidet, wenn er, der dem Gold zuliebe der Liebe auf immer entsagt, wird verzichtet. Dafür skalpiert er die Rheintöchter und raubt ihnen das Haar als Zeichen des Goldes. Der Gegenentwurf zur Naturidylle ist Wotans Burg Walhall, hier eine riesige, undurchdringliche, unüberwindbare Betonmauer. Reizvoll ist, dass sie auch den Göttern den Zugang verwehrt. Allerdings scheint Wotan den Hintereingang zu kennen, sodass diese spannende Idee folgenlos bleibt.

Die Götterwelt kommt als Klischee einer übersättigten High Society daher: Fricka zeigt sich als Lady à la Hillary Clinton, die mit einem Prosecco-Piccolo die Sorgen vertreibt. Freia ist ein verwöhnter Backfisch, der zwischen Shopping-Tüten und neckischem Augenaufschlag zu den sie begehrenden Riesen daherhüpft. Donner und Froh sind Dandys mit Golfschläger statt Schmiedehammer. Wotan ist versessen auf Selfies vor der Mauer und flirtet mit der Putze. Das ist so platt, dass es nicht ernst gemeint sein kann.

Alberich mit Ring ist nun ein Zuhältertyp, die obere Etage der Nibelungenwelt ein Billig-Bordell, darunter müssen verhuschte Kinder für die Wohlstandsgesellschaft schuften. Große Kartons, Nobeleinkaufstüten und folienverhüllte Edelroben bilden den Schatz der Nibelungen. Erda hat sich irgendwann auf den von Fricka frei gemachten Theatersessel gesetzt und tritt im schwarzen Paillettenkleid an die Rampe, um ihre Warnung vor dem Fluch des Ringes zu singen. Das sind viele Angebote. Ob es den Chemnitzer Zuschauern gelingt, daraus eine schlüssige Konzeption abzuleiten, muss sich erweisen. Das Bild der Frauen als eigentlich Tonangebende, die die Geschichte in Gang bringen und vorantreiben, erschließt sich nicht. Im „Rheingold“ ist das viel eher Loge, der sich aus jeder Verlegenheit rettet, den Unschuldigen spielt und doch die Fäden knüpft und zieht. Chemnitz gibt also jungen Regisseurinnen die Chance für das große Opus. Das ist lobenswert. Allerdings blieb auf der Probe auch rein spielerisch manches in der Ungewissheit, ob es gewollt ungekonnt oder ungewollt missglückt ist. Da darf man auf die Entwicklung in den Vorstellungen gespannt sein – und ob und wie die anderen drei Inszenierungen die gesponnenen Fäden aufnehmen und verknüpfen.

„Rheingold“ am 3. und 22. 2., 3. und 31. 3., 15. und 28. 4, Kartentel. 0371 4000430

zur Startseite