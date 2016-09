Repression wird überbewertet Der ARD-Polittalk befasst sich mit dem Bautzener Kornmarkt. Rathauschef Ahrens punktet – auch mit einem Eingeständnis.

Bautzens Oberbürgermeister Alexander Ahrens (r.) hat nicht nur auf dem Kornmarkt mit Beteiligten gesprochen. Er wagte sich auch in die ARD-Talkshow von Anne Will. © dpa

Manchmal hat die Abwesenheit von Vertrautem auch ihren Reiz, etwa dann, wenn es um Umtriebe von Rechtsextremisten geht. Man kennt aus Sachsen die Formel von Zugereisten, die zugeschlagen hätten, von harmlosen Jungs, die von links außen provoziert wurden. Alexander Ahrens verzichtet darauf. Und das ist auch gut so.

Der Bautzener Oberbürgermeister versucht als Gast in der ARD-Talkshow Anne Will gar nicht erst, die gruseligen Szenen vom Kornmarkt zu verharmlosen. Ahrens beschönigt am Sonntagabend die Hetzjagd auf Flüchtlinge nicht – und blendet auch nicht aus, dass heranwachsende Jungs, ob Asylbewerber oder nicht, zu Provokationen neigen. Das bringt ihm in der Öffentlichkeit Sympathien. Zudem gelingt ihm so ein Spagat: Der parteilose, linksorientierte Politiker benennt das vielschichtige Problem, ohne die Bautzener zu verprellen. Ahrens hat sogar die seltene Fähigkeit, vor einem Millionenpublikum Fehleinschätzungen zuzugeben. „Ich habe das nicht erwartet, dass das so kurzfristig zu so einer Eskalation führt“, sagt der Bautzener OB mit Blick auf den Kornmarkt.

Eine komplette Sendung widmet die ARD Bautzen. Sie ist, das ist das Positive, weitgehend krawallfrei und souverän von Anne Will moderiert. Doch bleibt, und das ist wohl dem Format geschuldet, manches unscharf. Beispiel: Soll man mit Rechtsextremisten reden? „Man muss sogar mit denen reden“, sagt Ahrens.

Er übersieht: Organisierte Neonazis lassen sich davon wenig beeindrucken, sie verkaufen solche Gespräche meist als Erfolg. In Bautzen stellen sie sogar das absurde Ultimatum, auf Aktionen zu verzichten, wenn die Politik handelt. Eine differenzierende Position wäre: Man redet mit jugendlichen Sympathisanten, die noch aus der Szene wegzukriegen sind. Daran könnte sich dann die Frage schließen: Warum gibt es im Osten eine jugendliche Subkultur mit rechtsextremem Styling aus Klamotten, gegelten Kurzhaarfrisuren und Musik, die mancherorts beinahe schon Mainstream ist? All das bleibt offen – wobei die Antworten viel erklären könnten.

Griffig ist CDU-Generalsekretär Michael Kretschmer. Er sagt: Wenn man Flüchtlingen, die den Kornmarkt „okkupiert“ hätten, nicht beibringe, wie sie sich auf einem Platz zu benehmen haben, „dann ist das ein Problem“. Und er sagt, dass man das Thema nicht den Rechtsextremisten geben dürfe. Kretschmer dürfte damit etlichen Sachsen aus dem Herzen sprechen. Schließlich erwähnt er aber auch den nötigen Verfolgungsdruck gegenüber Neonazis. Und Publizist Jakob Augstein stellt die Frage: „Warum kriegen eigentlich die Flüchtlinge Alkohol- und Ausgangsverbot und nicht die rechten Gewalttäter?“ Konsens herrscht darüber, dass der Staat eine Fürsorgepflicht für minderjährige Flüchtlinge hat und Ausgangsverbote auch schützend wirken können.

Bundesministerin Manuela Schwesig hebt die Erfolge ihres sächsischen SPD-Parteifreundes Martin Dulig hervor. Richtig ist, dass die SPD bei der Förderung von Toleranz Impulse setzt. Doch auch andere sächsische Regierungsbündnisse haben, etwa nach dem Auffliegen des NSU, Fördermittel für Prävention erhöht. Die Zahlen – Sachsen ist Spitzenreiter bei Angriffen auf Asylheime – lassen am raschen Erfolg zweifeln. Eine Neujustierung wird in der Sendung nicht debattiert. Politologe Hans-Gerd Jaschke sagt aber einen Satz, der nachhallt: „Bei uns wird Repression überbewertet und Prävention unterbewertet.“

