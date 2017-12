Reingelegt von Rechten Erfahrungen aus den USA zeigen: Wer sich laut als Patriot gibt, kann auch ein Schwindler sein.

Michael Bittner © Ronald Bonß

Obwohl die Rechtspopulisten in Europa derzeit Erfolge feiern können, fallen diese doch überall etwas schwächer aus, als von ihnen selbst erhofft. In Holland und Frankreich, in Deutschland und Österreich ertönte nach den Wahlen nur gedämpfter Jubel. Dabei haben die Rechten dank des dschihadistischen Terrors, der die Menschen in Angst und Schrecken versetzt, doch eigentlich beste Voraussetzungen. Kann es sein, dass der „Trump-Effekt“ zuschlägt, aber ganz anders, als es sich Trumps europäische Fans ausgemalt hatten?

Als Vorkämpfer der „amerikanischen Arbeiterklasse“ hatte sich Donald Trump im Wahlkampf inszeniert. Vor dem Ablegen seines Amtseides in Washington hob er die Faust zum Arbeitergruß wie der selige Erich Honecker bei der Parade am 1. Mai. Doch inzwischen dämmert vielen Arbeitern, die Trump gewählt haben, dass sie auf einen Schwindler hereingefallen sind. Misstrauisch wurden sie schon, als Trump sein Kabinett mit Millionären, Generälen und Wall-Street-Spekulanten besetzte. Inzwischen versucht er ganz unverschämt, den Ärmeren ihre Krankenversicherung zu rauben und die Steuern für Arbeitende zu erhöhen, um den Vermögenden noch mehr Geld zuzuschanzen. Langsam verfängt da auch sein Trick nicht mehr, den Anhängern die Zuwanderer und Minderheiten als Sündenböcke anzubieten. Auf den gleichen nationalen Egoismus wie Trump setzen auch die europäischen Rechten. Die Intellektuellen unter ihnen verkaufen ihn unter dem Tarnnamen „exklusive Solidarität“: Jede Nation solle sich nur um ihre eigenen Leute kümmern, sonst erschöpfe sich die Hilfsbereitschaft. Wahr ist, wie das Beispiel Trump überdeutlich zeigt, das Gegenteil: Jene, die sich selbst am lautesten als „Patrioten“ ausrufen, scheren sich in Wahrheit einen Dreck um die Armen ihres eigenen Volkes. Und für den, der wirklich an Gerechtigkeit interessiert ist, kann Solidarität unmöglich an Grenzen enden, selbst wenn die Mittel, Hilfe zu leisten, natürlich begrenzt sind.

Vielleicht sind die deutschen Arbeiter ja schlauer und lassen die Rechtspopulisten gar nicht erst an die Macht, sondern durchschauen den Betrug vorher. In meiner Geburtsstadt Görlitz stellen immerhin schon viele fest, dass es nicht Ausländer sind, die ihnen gerade die Arbeitsplätze wegnehmen, sondern deutsche Bosse.

