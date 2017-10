„Reformationsfeier ist frustrierend“ Ludwig Güttler kritisiert eine selbstgefällige Kirche, in der Musiker gemobbt werden. Er selbst plant einen genialen Schütz in der Frauenkirche.

Klare, kraftvolle Gesten und klare, kraftvolle Worte – der Dresdner Musiker Ludwig Güttler feiert das Reformationsjubiläum. © Claudia Hübschmann

Ludwig Güttler macht sich wieder mal keine Freunde. Wohl bereitet er eines der wichtigsten Konzerte zum Reformationsjubiläum in der Dresdner Frauenkirche für Ende des Monats vor, sagt aber zugleich: „Jahre nach Beginn der Luther-Dekade merken alle, dass das Reformationsfest nicht den Erwartungen entspricht und zu wenig Zuspruch findet. Kein Wunder, bei der Lahmarschigkeit, mit der das Jubiläum angegangen worden ist.“ Er selbst war einst ins Luther-Organisationskomitee berufen worden, stieg dort aber bald wieder aus, „weil es nicht um Inhalte oder Ideen, sondern mehr um die Gestaltung von Hochglanzprospekten ging“.

Luther-Fest der Selbsttäuschung

Mit seiner Kritik ist der Dresdner Musiker nicht allein. Vor wenigen Wochen hatten schon die Theologen Friedrich Schorlemmer und Christian Wolff eine negative Bilanz der Feierlichkeiten gezogen. Vor allem die „Kirchentage auf dem Weg“ seien „zum Fanal einer grandiosen Selbsttäuschung“ geworden, formulierten sie in dem Memorandum „Reformation in der Krise – Wider die Selbsttäuschung“. Es sei versäumt worden, im Reformationsjahr die „Krise der Kirche in der säkularen Gesellschaft offen anzusprechen“ und neue Visionen zu entwickeln. Der 2006 initiierte Reformprozess der Evangelischen Kirche in Deutschland sei mehr oder weniger im Sande verlaufen.

Güttler betont: Wohl gebe es aufwendige und gut gemachte Ausstellungen, wundervolle Konzerte, sehr viel vor allem ehrenamtliches Engagement. „Dennoch offenbart das fehlende inhaltliche Programm den Krebsschaden der Kirche – deren institutionell-bürokratisches Verhaftetsein.“ Man beweihräuchere sich, hinterfrage nicht mehr, sei der Bequemlichkeit anheimgefallen, Werte gingen verloren. „Die Menschen verlangten nach einer Botschaft, nach einem auch kämpferischen Ansatz der Veränderung. Doch diese Impulse fehlen, kein Seelsorger geht voran: Und die Aktiven werden behindert, gar gemobbt“, sagt der auch kulturpolitisch aktive Künstler. „Ich kenne keinen Kirchenmusiker, der nicht frustriert ist und eigentlich aufgeben will. Während sich die Pfarrer um ihre Pensionen kümmern, werden Kirchenmusiker immer schlechter bezahlt oder mit Aufgaben überhäuft.“

Wie schon Schorlemmer und Wolff kritisiert der Dresdner einen „dramatischen Traditionsabbruch“ in den Gemeinden. Dadurch gingen wesentliche Inhalte des Glaubens verloren und seien kaum mehr abrufbar. Die Fokussierung auf Martin Luther sei strategisch der größte Fehler gewesen, so Güttler. Weitere Väter der Reformation wie Philipp Melanchthon, Johannes Calvin und Ulrich Zwingli hätten mit einbezogen werden müssen. „Über den Bildungsaspekt, über den Gedanken der Ökumene hätte man jeden Menschen erreichen können.“ Sein Fazit: „Die Dekade hat gezeigt, dass die Kirche auf dem Holzweg ist. Dies zu erkennen, wäre schon ein guter konstruktiver Ansatz, um den Reformationsgedanken weiterzuführen. Doch ich sehe zu wenige Mutige, es fehlt an der Depression entgegensetzendem Denken, Handeln und Fühlen. Aber es sind ja immer nur wenige, die was bewegen.“

Güttler kann sich diese Kritik erlauben, hat er doch viele Projekte gegen viele Widerstände durchgezogen. Momentan hilft er mit, eine Orgel zu sanieren. Es ist seine 23. Orgel, für die er sammelt. Tausende Benefizkonzerte hat er für Kirchenbauten gegeben. Am markantesten war sein Einsatz für den Wiederaufbau der Frauenkirche und deren Wiederbelebung als geistiges und kulturelles Zentrum. Allerdings will er dieses Engagement jetzt etwas reduzieren. Zum Monatsende verlässt er aus Altersgründen den Stiftungsrat, bleibt aber dem Gotteshaus als Vorsitzender der Fördergesellschaft verbunden. „Ich werde im Juni 75 Jahre. Da ist es angebracht, weniger zu tun, sich zu konzentrieren. Ich reduziere ja auch die Zahl meiner jährlichen Auftritte.“

Im Arbeitskreis Musik der Frauenkirche ist er jedoch weiterhin aktiv. Und das ist gut so. Schließlich war und ist es der Trompeter und Dirigent, der mit wesentlichen Aufführungen das Profil dieser Kirche geprägt hat. Mehrere Auftragswerke hat er initiiert. Und stets hat er ungewöhnliche Musikschätze gehoben. So etwas plant der Künstler auch für den 30. Oktober. Im Festkonzert der Frauenkirche zum Reformationsjubiläum erklingt nicht nur das hier 2013 uraufgeführte, damals euphorisch gefeierte Oratorium „Eine Feste Burg“ vom Saxofon-Virtuosen Daniel Schnyder. Neben Werken von Gabriel und Bach führt Güttler ein Meisterwerk von Heinrich Schütz auf, den Psalm 136 „Danket dem Herren“.

Besonders viel Pracht im Blech

Dieses selten zu hörende Stück ist außergewöhnlich besetzt und avancierte zu einem Wendepunkt in der Kompositionsgeschichte. „Aus Dankbarkeit für die Stelle als Hofkapellmeister und um Luther zu würdigen, setzte er alle musikalische Pracht ein, die ihm die Hofkapelle 1617 ermöglichte.“ Es gibt zwei Favoritenchöre, einen Capellchor, zwölf Trompeten, drei Paar Kesselpauken, Streicher und Posaunen. „Schütz betrat Neuland“, sagt der dirigierende Trompeter: „Der Vater der deutschen Musik holte das höfische Trompetenensemble in die Kunstmusik. Er setze mit dem Psalm einen qualitativen wie quantitativen Punkt, wie er sich wohl so nicht wiederholt hat.“ Und passe somit zum Reformationsfest wie kaum ein anderes Werk.

Festkonzert: 30. Oktober, 20 Uhr, Frauenkirche, DD; Kartentel. 0351 65606701

