Reden wir über Liebe. Und Sex. Mit „Die schönen Tage von Aranjuez“ fallen Wim Wenders und Kumpel Peter Handke zurück in ihre schlimmsten Kinozeiten von „Der Himmel über Berlin“.

Der Mann (Reda Kateb) und die Frau (Sophie Semin) suchen in „Die schönen Tage von Aranjuez“ nach der verlorenen Leichtigkeit. © NFP

Man hat es geahnt und stets verdrängt. Jetzt aber rettet endgültig kein Beiseitegeschiebe mehr vor der Einsicht: Männer und Frauen passen einfach nicht zueinander. So botschaftet es der große Analytiker aussichtsloser Zwischenmenschlichkeit, Peter Handke, im Theaterstück „Die schönen Tage von Aranjuez“. Seit Donnerstag wird das zusätzlich visuell betoniert von seinem alten Freund und Kollaborateur Wim Wenders, im Kino, sogar in 3-D. Vermutlich um der Botschaft auch optische Tiefe zu verleihen; ein anderer zwingender Sinn der Dreidimensionalität lässt sich dieses Mal nicht ausmachen. „Die schönen Tage von Aranjuez“ ist nach „Die Angst des Tormanns beim Elfmeter“, „Falsche Bewegung“ und „Der Himmel über Berlin“ die vierte Zusammenarbeit der beiden Bedeutungsträger, überdies die handlungsärmste. Das Drama ist ein reines Dialogstück, ebenso der Film.

Einziger Schauplatz: eine Villa samt Garten mit Blick auf Paris. Drinnen schriftstellert ein Autor (Jens Harzer) an jener Unterhaltung, die seine literarischen Geschöpfe, ein Mann (Reda Kateb) und eine Frau (Sophie Semin), draußen vor der Terassentür am Tisch führen; man wohnt dem künstlerischen Werden der Konversation bei. Vom Manne befragt, erzählt und deutet die Frau die Geschichte ihrer Lieben und sexuellen Erfahrungen, oft unterbrochen von seinen Erinnerungen an „die schönen Tage von Aranjuez“, leider längst verweht ... Dezente Kamera, Naturgeräusche, Entschleunigung: Mit entspannter, gelassener Souveränität schafft Wim Wenders eine faszinierende Atmosphäre, in der nichts geschieht, nichts außer der Sprache und ab und an einem Song aus der Jukebox des Schriftstellers. Und doch spürt man die Schwere über dem Paar wie die Ankündigung eines Sommergewitters.

In dieser Stille vor dem Guss suchen die Frau und der Mann nach ihrer verlorenen Leichtigkeit, nach ihren vergangenen Leben, nach rückblickender Selbstvergewisserung. Insofern ist „Die schönen Tage von Aranjuez“ zwar durchaus ein romantischer Film. Doch wie beim Bühnenstück kommt diese Romantik auf Spreiz- und Stelzfüßen daher, wird die Poesie des Ansatzes wie schon in „Der Himmel über Berlin“ einigermaßen verunangenehmt durch Handkes Drang zur Selbststilisierung als Poeten-Papst, gekrönt durch einen Cameo-Auftritt als Gärtner. Jeder Satz, jedes Wort ist kunstvoll, mindestens aber kunsthandwerksvoll zurechtgeschnörkelt auf Zitatensammlungs- und Ewigkeitstauglichkeit. Wer papierne Prätenziösität mag, wird begeistert sein. Wen unverstellte Selbstverliebtheit eher abtörnt, wohl weniger.

Ein Pianomann namens Nick Cave

Da kann Nick Cave noch so überraschend am Piano sitzen und einen melancholischen Song beitragen; „Die schönen Tage von Aranjuez“ kränkeln – inklusive der wenig für ihre Figuren einnehmenden Schauspieler – an Peter Handkes und Wim Wenders’ unbedingtem Willen zur Bedeutsamkeit. Zwar reflektieren die stillen, melancholisch-schönen 3-D-Bilder sehr wohl die Tiefe der Worte. Doch deren unüberfühlbare Eitelkeit schafft eher Distanz denn Nähe.

So ist es nur bedingt bedauerlich, wenn „Die schönen Tage von Aranjuez“ auch im Kino nach 97 Minuten vorbei sind.

Der Film läuft in der Dresdner Schauburg.

