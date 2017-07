Rebellion mit Krachkunst Der DDR-Teil der Schau „Geniale Dilletanten“ zeigt in Dresden Subkultur der 80er als Spiel in fremden Genres.

A. R. Penck 1979 beim Improvisieren im Atelier Volker Tenner in Dresden-Kleinzschachwitz. © Volker Tenner

So viel Mut zum Fehler sollte anfangs nicht sein. Die genialen Dilettanten schreiben sich im Flyer der geplanten großen Westberliner Untergangsshow als „Geniale Dilletanten“ aus Versehen verkehrt, lassen es dann aber so. Wer dann am 4. September 1981 im Tempodrom-Zelt vor 1 400 Gästen auftritt, dem ist Handwerk und Virtuosität tatsächlich unwichtig. Vielmehr geht es den Musikern und Performern darum, sich sowohl vom als falsch empfundenen Gesellschaftssystem als auch von der englischsprachigen Popkultur abzusetzen. Sich Normen und Regeln öffentlich zu verweigern. Die Namen sind Programm: Es musizieren die Krachkünstler der Einstürzenden Neubauten, der spätere DJ Westbam als Mitglied einer Band, die sich passend zum Anlass Kriegsschauplatz Tempodrom nennt, zudem eine Performancetruppe dreier Kunststudenten namens Die Tödliche Doris.

Christiane F., durch Buch und Film als drogensüchtiges Mädchen vom Bahnhof Zoo bekannt, singt mit dem Neubauten-Gitarristen Alex Hacke unter dem Label „Sentimentale Jugend“. Natürlich geht davon die Welt nicht unter. Man gründet Diskotheken, Klubs, Magazine, Schallplattenfirmen, Galerien, Film- und Tonstudios. Nächtelang wird gefeiert. Heute weiß man, solch ein Gespür für Differenzen, eine kulturelle Selbstorganisation stärkt den Kapitalismus wie eine Impfung. Denn er gewinnt nicht durch Konformität, sondern durch Unterschiede. Durch echtes oder vorgetäuschtes Nicht-Können kann sich Ungeplantes entwickeln, eine Komplexität frei von Konventionen.

Von der Kunst zum Punk

Heute ist die Gegenkultur der 80er Teil des künstlerischen Kanons – geeignet, das damalige Deutschland in seiner Kreativität dem In- und Ausland plausibel zu machen. Das Goethe-Institut schickt seit 2015 unter dem original falsch geschriebenen Titel des Westberliner Festivals eine Wanderausstellung herum, die jene Musik- und Kunstszene beleuchtet. Ein paar Bands aus der Szene – sieben aus dem Westen, eine aus dem Osten, ausgewählt von Mathilde Weh – sind so mit Fotografien und Musik bislang in elf Ländern vorgestellt worden, von Minsk bis Mexiko und Sydney. In München wurde die Schau um eine Exposition bildender Kunst ergänzt, in Hamburg um das entsprechende Design. Jetzt erhält sie im Albertinum der Staatlichen Kunstsammlungen Dresden durch eine Vorstellung von vierzehn Bands oder Künstlern aus der DDR sowie des Festivals „Intermedia I“ noch eine entscheidende Erweiterung.

Das ist nicht allein wegen der Menge zuvor nie gezeigter Bilder und Dokumente ein Gewinn. Sondern auch eine erhellende Bewegung zum Wesen der Sache hin. Der Ost-Teil der Schau verweist zum einen auf eine private Aufführungspraxis, die sich damals mangels staatlicher Genehmigungen tatsächlich „Untergrund“ nennen durfte – in einem Sozialismus, der mit kreativen Unterscheidungen wenig anfangen konnte. Sie fügt zum anderen dem freundschaftlichen Nebeneinander von alternativer Musik und bildender Kunst im Westen jenen Aspekt hinzu, der auch dort vorhanden ist, aber aus schwarz-weißen Foto-Vergrößerungen mit roten Texttafeln nicht ins Auge springt.

Im von Christoph Tannert und Mathias Wagner kuratierten DDR-Teil erscheint dies sofort als Glutkern des Schaffens: eine Überschreitung nicht bloß der Grenzen des Verkäuflichen oder des Systems, sondern der Grenzen zwischen den künstlerischen Medien. Man wechselt von der bildenden Kunst zu Punk und sonstiger Klangerzeugung, weiter zum Super-8-Film, zur Performance und zum Textvortrag. Bei einigen der hier vorgestellten Künstler oder Gruppen scheint sich nicht einmal so etwas wie ein Repertoire herauszubilden. Man improvisiert stattdessen frei, verausgabt sich im anderen als dem angestammten Metier.

Bestes Beispiel ist der im Atelier trommelnde A. R. Penck, hier in der Schau freilich ohne Ton. Moritz Götze ist Punkmusiker, Klaus Hähner-Springmühl spielt Saxofon. Malerei und Musik, Tanz und Film sind in einer Person vereint oder zumindest in derselben Performance. Hat man dies erst einmal erkannt, fällt es leicht, ähnliche Entwicklungen auch im Westen zu entdecken. Die Redaktion des Münchener Untergrund-Magazins Mode & Verzweiflung fängt 1980 als Freiwillige Selbstkontrolle zu musizieren an. Die Tödliche Doris schafft es auf die documenta 8. Ihr Gründer Wolfgang Müller gilt noch heute als veritabler Klang- und Performancekünstler. Ein Überblick über sein Werk war 2011 im Kunsthaus Dresden zu sehen.

Am Rande der „Dilletanten“-Schau erfährt man auch etwas über Reichweite und Wirkung technischer Medien, von der selbst entworfenen Tonbandkassette bis zur 1986 unverhofft möglichen Vorstellung alternativer Bands in der Sendung „Parocktikum“ des DDR-Rundfunks. In den Fokus rückt jedoch die bildende Kunst aus West und Ost. Arbeiten von Kippenberger, Middendorf, Fetting; von Ebersbach, Schlegel, Scheuerecker, Kerbach, der Gruppe Lücke TPT. Sie weisen auf eine womöglich bleierne, ganz sicher aber wilde Zeit hin. Mindestens so gut wie die nervöse Musik aus den Kopfhörern korrigieren wild hingeschmierte Farbe und das hochgestimmte Bewusstsein eines Werks die edle Melancholie der Fotodisplays.

„Geniale Dilletanten“, bis 19. November, Albertinum, Dresden; geöffnet täglich außer montags von 10 bis 18Uhr. Es erscheint ein Katalog.

