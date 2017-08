Rauschen am richtigen Ort Dresden ist Techno – jedenfalls in einer Dokumentation, die nun bei den Filmnächten am Elbufer gezeigt wird.

In den 1990ern boomte die Technoszene in Dresden – von dieser Vitalität zehrt die Stadt noch heute. Die Produzenten des Dokfilms „Rauschen im Tal“ konzentrieren sich vor allem auf die Gegenwart. © PR

Gemütlich rauscht die Elbe durch die Stadt, lässt barocke Schlösser, alte Industriebauten und die Filmnächte links und rechts neben sich liegen. Am Mittwoch fließt sie aber auch neben dem Fluss, auf einer Kinoleinwand während der Filmnächte. Der dokumentarische Film „Rauschen im Tal“ beschreibt die Dresdner Techno-Szene, aktiv besonders in den 1990ern.

Das Rauschen der Elbe bietet einen Einstieg, sie taucht auch immer mal wieder in Bildern auf. Er freue sich sehr, dass der Film jetzt am Elbufer aufgeführt wird, so Produzent Denis Wrobel. „Das ist schon ein Privileg.“ Das zentrale Motiv sei der Fluss aber nicht. Es gehe mehr um das Wortspiel: neben dem Rauschen des Flusses die elektronischen Geräusche und der Rausch an sich. Tanzende Menschen unter Drogen sind das klassische Bild eines Elektro-Festivals. Diesem Bild will der Film etwas entgegensetzen. „Es ging uns auch darum zu zeigen, dass Techno-Musik nicht nur Party ist, sondern dass Leute das ganz ernsthaft betreiben“, sagt Wrobel. Ein bisschen gehe es auch um Anerkennung der Stadt für die Szene, doch politisch sei die Doku nicht. Immerhin konnte der Film nur dank städtischer Fördergelder entstehen.

Bildmaterial aus den Anfängen der Techno-Szene in Dresden gibt es kaum. Wrobel und Regisseur Roman Schlaack behelfen sich mit Interviews von DJs und Künstlern, die in den 90er-Jahren Partys in alten Industriegebäuden organisierten und Klubs eröffneten. Die Filmemacher lassen die Protagonisten unkommentiert sprechen. Unterlegt werden die Interviews mit Bildern aus der Stadt, von den „schlechteren Ecken“, wie Wrobel sagt. Nicht mit den barocken Prunkbauten, die in vielen Filmen für Dresden stehen. In zwei Szenen tanzt die Dresdner Künstlerin Cindy Hammer zu Techno-Klängen. Sie ist auch die einzige Frau im Film, wie Wrobel selbstkritisch anmerkt.

Die Aufbruchstimmung der 90er-Jahre gibt es so heute nicht mehr. „Alle Klubs, die vorkommen, sind inzwischen geschlossen.“ Ein Abgesang auf die gute alte Dresdner Techno-Zeit ist die Doku deswegen nicht. Junge Künstler werden vorgestellt, vor allem aber die Entstehung des Dave-Festivals. Dave steht für Dresden Audio Visual Experience – also die Verbindung von Ton und Bild – und ist mittlerweile über die Stadtgrenzen hinaus bekannt. Das Festival geht auch an Orte, die sonst mit elektronischer Musik eher wenig zu tun haben, das Militärhistorische Museum oder das Hygiene-Museum beispielsweise.

Die Anfänge des innovativen Konzepts liegen in einer kleinen Katastrophe: Ein Brand im Plattenladen Fat Fenders. Vorher sei jeder eher für sich gewesen, erzählt Mitorganisator Kai-Uwe Reinhold. „Da kam die Szene auf einmal zusammen.“ Platten wurden vom Ruß befreit und mehrere Partys organisiert, um das Fat Fenders zu retten. Am Ende war Geld übrig und Dave wurde geboren. Dieses Jahr findet es zum vierten Mal statt. Der Dokumentarfilm wurde auf dem Festival im Oktober vergangenen Jahres uraufgeführt. Das Interesse daran war so groß, dass die Aufführung verlängert und der Film anschließend auch in der Schauburg gezeigt wurde.

Die Filmvorführung am Elbufer wird ebenfalls Dave-Charakter haben. Die Analogue Audio Association präsentiert ihre Performance „Weltall-Erde-Mensch“, die 2014 das Festival eröffnete. Im Anschluss spielt DJ DNZ, als Dennis Bartetzko einer der Inhaber des geretteten Fat Fenders. Rückblick und Einstimmung zugleich auf das diesjährige Festival im Oktober.

„Rauschen im Tal“: Filmnächte am Elbufer, 16. August, 21 Uhr

