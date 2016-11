Raus aus den Schubladen Die am Freitag startenden Dresdner Jazztage setzen auf Experimente, Legenden und Models in schnieken Klamotten.

Die Herren von Uwaga! stehen nicht allein dank dieser Bildinszenierung für den freien Umgang mit Genreschubladen. Die Band mixt Klassisches mit osteuropäischer Gipsy-Musik, Jazz, Punk und Funk. Genau richtig also für die Dresdner Jazztage, die das Quartett am Sonnabend auf die Bühne der Landesbühnen in Radebeul schicken. © PR

Weit über 10 000 verkaufte Tickets und damit ein Besucherrekord, doppelt so viele Shows wie im Vorjahr und eine Dichte an Stars, die hierzulande selten ist: Die Dresdner Jazztage sind bereits vor der Eröffnung am Freitagabend „auf der Überholspur“, sagt Kilian Forster, der das Festival vor 16 Jahren erfand und bis heute mit einem Kleinstteam organisiert. „Selbst viele Konzerte, bei denen ich etwas skeptisch war, laufen großartig.“

Höhepunkte der Dresdner Jazztage zurück 1 von 7 weiter Eröffnungs-Gala

4.11., 20 Uhr, QF-Passage an der Frauenkirche (u.a. mit Angela Brown, Christian von Richthofen, Jack Broadbent, Kenny Wesley Trio, Organ Explosion, Norbert Schneider & Band) Al Di Meola

6.11., 17 Uhr, Erlwein-Capitol; der Stargitarrist gastiert mit „Elysium, Beatles & More Unplugged“ Stanley Clarke

6.11., 20 Uhr, Messe/Börse, Saal Hamburg; der Grammy-Gewinner ist einer der weltbesten Bassisten Peter Protschka

7.11., 21 Uhr, Jazzclub Tonne; der Kölner Trompeter verstärkt für dieses besondere Konzert sein Quartett um den amerikanischen Tenorsaxofonisten Rick Margitza Jasmin Tabatabai

10.11., 18 Uhr, Erlwein-Capitol; die singende Schauspielerin präsentiert mit dem David Klein Quartett ihr Programm „Was sagt man zu den Menschen, wenn man traurig ist“ Tom Gaebel

10.11., 20.30 Uhr, Erlwein-Capitol; der Sänger und seine Band servieren James-Bond-Hits im Swinggewand Karten für die Konzerte

Unter Telefon 01806-700733 oder zum Selbstdrucken im Internet unter www.jazztage-dresden.de

Neben den Motto-liefernden „lebenden Legenden“ wie Al Jarreau, Al Di Meola, Stanley Clarke oder Klaus Doldinger prägen erneut mutige Crossover-Projekte das Festival. Doch wer unablässig experimentiert, setzt schon mal einen Versuch in den Sand. So halten auch die Macher der Dresdner Jazztage, die den Verschnitt von Genres und Stilen zum Grundsatz erhoben haben, in diesem Jahr neben vielen Treffern einen Wackler fest. Kilian Forster: „Das Zusammentreffen von Gunther Emmerlich mit den Jugend-Big-Bands aus Hamburg und Dresden, also von Entertainment-Legende und jungen Wilden, erschien mir sehr, sehr spannend.“ Die Nachfrage halte sich bisher jedoch in Grenzen. „Wahrscheinlich, weil es den Leuten schwerfällt, über den Tellerrand der eigenen Vorlieben zu gucken.“ Forster selbst hat damit keine Probleme. So lässt er gleich die Eröffnungsveranstaltung in eine „Sinfonie aus Live-Musik, Tanz und Mode“ ausufern. In den QF-Passagen an der Frauenkirche feiern Angela Brown und Jack Broadbent den Blues, zudem trommelt Christian von Richthofen gemeinsam mit Oded Kafri, Organ Explosion stemmen schwere Grooves, Montreux-Preisträger Kenny Wesley entzückt mit seiner Stimme. Experten für Breakdance, Step- und Swingtanz mischen mit. „Und in 16 Durchläufen präsentieren Models die neuesten Trends“, so Forster. „Die Palette reicht von Sportlichem bis zur schnieken Abendgarderobe.“

Letztere verbindet man gemeinhin nicht unbedingt mit Jazz. Doch verzichten auch etliche Musiker, die bei den Jazztagen auftreten, nie auf stilvolle Kleidung. Wie etwa Tom Gaebel, der im edlen Zwirn am 10. November sein neues Programm „Licence To Swing“ präsentieren wird. Wie die meisten Hochkaräter bespielt auch er das Erlwein-Capitol, das dem Festival als Hauptspielstätte dient. Insgesamt gehen dort, wo ab 25. November wieder die Dinnershow „Mafia Mia“ läuft, 15 Konzerte über die Bühne. Doch auch bei den Jazztagen lassen sich Essen und Hören bereits kombinieren. Im Gewandhaus-Hotel wird vom 4. bis 6. und vom 11. bis 13. November allabendlich unter dem Motto „Swing & Dine“ zum Drei-Gänge-Menü feinste Live-Musik serviert. Während des gesamten Festivals gibt es im Gewandhaus zudem jede Menge Gratis-Jazz. Auf der dortigen Sessionbühne treffen sich ab 22 Uhr die Musiker der Abendkonzerte nach ihren regulären Auftritten für spontane Aktionen und den direkten Austausch mit dem Publikum. „Was genau da passiert, wissen wir selbst noch nicht“, sagt Kilian Forster. „Fest steht aber: Es ist immer spannend.“

