Rasanter Auftakt Revolutionär! Russische Avantgarde aus der Sammlung Vladimir Tsarenkov in den Kunstsammlungen Chemnitz.

Diese „Ruderer“ (Ausschnitt) von Natalja Gontscharowa geben alles. Das Gemälde entstand 1912. Es gehört zur Vladimir Tsarenkov’s Collection in London. © VG Bild-Kunst, Bonn 2016

Diese Ausstellung ist spannend, vielfältig, überraschend und atmet jenen Geist, der für sie titelgebend war – Revolutionär! Zur Eröffnung kamen so viele Besucher, dass man die Säle zeitweise wegen Überfüllung schließen musste.

Anfang des 20.Jahrhunderts brodelte die Kunstszene in ganz Europa: Brücke und Blauer Reiter in Deutschland, die Fauves und Kubisten in Frankreich, die Futuristen in Italien. Die Kunststile und Ismen wechselten schneller, als dass man sich an sie gewöhnt hatte. Die jungen russischen Künstlerinnen und Künstler, oft aus wohlhabenden Familien, mit hervorragender Ausbildung, nicht selten mit Auslandserfahrung nahmen diese Tendenzen auf, versuchten aber gleichzeitig eigene Formensprachen zu entwickeln. Beispielhaft mag dafür Natalja Gontscharowa stehen. Die Tochter eines Architekten aus adeliger Familie studierte an der renommierten Moskauer Schule für Malerei, Bildhauerei und Baukunst. Ihr Frühwerk steht noch ganz im Zeichen der Auseinandersetzung mit Impressionismus, Postimpressionismus und den Fauves: die dynamischen, im Blau-Grün-Orange-Kontrast gehaltenen „Ruderer“ oder das an Matisse erinnernde „Zwei Damen“. Bald lässt sie ihre Verehrung der russischen Volkskunst in ihre Bildwelten einfließen. „Ich habe alles, was mir der Westen geben konnte, gelernt. Jetzt schüttle ich den Staub von meinen Füßen ab und verlasse den Westen, mein Weg verläuft zur Quelle aller Kunst, dem Osten.“ Genau diese Haltung ist es, die sie im Westen erfolgreich werden lässt. Ihre märchenhaft anmutenden Bühnenbilder und stark farbigen Kostümentwürfe, die sie insbesondere für Djagilews berühmtes Ballet Russes entwirft, verzaubern das verwöhnte Pariser Publikum.

Hochkaräter und Entdeckungen

Kasimir Malewitsch ist ein eigenes Kabinett gewidmet. Auch bei ihm ist nachzuvollziehen, wie er sich an westlichen Vorbildern schulte. Er selbst bezeichnete Monet als wichtige Inspirationsquelle. „Baum des Lebens und Dryaden“ von 1908 ist eine russische Variante symbolistischer Malerei und deutet bereits darauf hin, dass sich Malewitsch zukünftig auf einer höchst komplexen philosophischen Ebene mit den Möglichkeiten der Kunst auseinandersetzen wird. Er war es, der absolut radikal mit allen Traditionen brach. Sein „Schwarzes Quadrat“ von 1915 wird zu einer Ikone der Kunst des 20. Jahrhunderts. Eine kleine Zeichnung in der Ausstellung verweist darauf. Der Suprematismus ist erfunden. Neben den Hochkarätern Malewitsch, El Lissitzky, Archipenko, Marie Vassilief, Petrow-Wodkin, Deineka, Kandinsky kann man viele berührende Entdeckungen machen. Motive und Handschriften sind von unglaublicher Vielfalt.

Dabei ist noch nicht vom Porzellan gesprochen. Die Sammlung von Vladimir Tsarenkov bietet davon ein riesiges Konvolut. In Chemnitz wird eine Auswahl von 222 Objekten aus der Zeit von 1917 bis 1930 gezeigt. Im Revolutionsjahr wurde die kaiserliche Porzellanfabrik verstaatlicht, aber große Lagerbestände weißgebrannter, noch nicht dekorierter Serviceteile waren noch vorhanden. Was die Zarentafel der Romanovs schmücken sollte, wurde nun mit kubistischen und suprematistischen Dekoren versehen. Teller werden mit Hammer, Sichel, Sowjetstern, Ährenbündeln, aber auch mit Matrosen, Sportlern, Landschaften, Märchenmotiven bis hin zu Brotmarken in zum Teil aufwendig-kunstvoller Aufglasurmalerei verziert. Das Porzellan wird zum Malgrund für revolutionäre Ideen. Sehr erfolgreich tourte man damit durch ganz Europa und verschaffte damit der jungen Sowjetmacht dringend benötigte Devisen. Bis nach Übersee reichte die Begeisterung, die auch den heutigen Besucher unweigerlich erfasst. Eine elegante kleine Figur der Dichterin Anna Achmatowa, fein bemalt nach Entwürfen von Natalja Danko, die in Paris und Monza Goldmedaillen für ihre Arbeiten erhielt. Zu bestaunen auch das legendäre Schachspiel „Rot und Weiß“, das Anfang der 60er-Jahre schon einmal im Grünen Gewölbe zu sehen war.

2017, zum 100-jährigen Jubiläum der Großen Sozialistischen Oktoberrevolution, wird es diverse Ausstellungen geben. Diese ist ein rasanter, sehenswerter Auftakt.

„Revolutionär!“ bis 12. März in den Kunstsammlungen Chemnitz, Theaterplatz, Di – So, 11 – 18 Uhr

Führungen exklusiv für Leserinnen und Leser der SZ mit Ulrike Uhlig am 2. Februar 2017, 10.30 Uhr und am 9. Februar, 15 Uhr. Anmeldung: 0371 1488 7001 oder andreas.schuettoff@stadt-chemnitz.de, Max. 20 Teilnehmer, Eintritt plus 4 € Führungsgebühr

