Ran an die Sekttafel Der Autor Hans Kromer erweist sich in seinen Miniaturen als ironischer Beobachter der Dresdner Kulturszene.

Hans Kromer © Carla Arnold

Kleine Prosaformen werden oft unterschätzt. Dabei bieten sie mehr Möglichkeiten, als gemeinhin angenommen. Das Angebot reicht von der Kurznotiz über die Anekdote, Fabel, Parabel bis zur Kurzgeschichte. Hans Kromer legt nach dem Roman „Ost-West-Blues“ nun ein Bändchen mit Prosa vor, das diese Möglichkeiten nutzt. Von wenigen Zeilen bis zu ein paar Seiten reichen die Umfänge der 22 Texte. Es liegt in deren Natur: Sie entstehen oft spontan als Verwertung einer Idee. Meist landen sie erst einmal in der Schublade.

Kromers Texte sind wie die seiner Romane eng an eigenes Erleben gebunden. Dresden spielt eine Rolle, wobei er keineswegs zu provinzialer Selbstbestätigung neigt: Kromer spießt das Provinzielle ironisch auf, insbesondere das der Kulturszene, die er über Jahrzehnte verfolgte. Vergnüglich sind diese Texte, die er mit realen Figuren bestückt. Diese benennt er nur mit Initialen. Für den Kenner zum Rätseln.

So schildert er in „Der Dresdener Kunstmarkt“ die Eröffnung einer Ausstellung mit all den Riten der Beteiligten, ob Künstler, Galerist, Eröffnungsredner oder Sammler. Vom banalen Smalltalk über den Drang zur Sekttafel bis zu demonstrierten Eitelkeiten findet sich das Konvolut der Rand-erscheinungen einer Eröffnung.

Texte, aus denen Gesellschaftskritik spricht, sind aus alltäglichen Beobachtungen entstanden. In „Schlaflose Nächte“ sind es Telefonate, nicht immer zu christlichen Zeiten, zwischen Vater und Sohn. Der gesellschaftlich beförderte Drang nach dem schnellen Geld verführte den Sohn zu riskanten Aktionen. Ihm bleibt Hilflosigkeit und dann doch Hilfe des Vaters. Kromer versteht es, subtil die bedrohliche Verquickung von gesellschaftlichen Bedingungen und Selbstverschulden zu gestalten.

Im „Café Schwarzmarkt“ sucht Rita C. Entspannung bei Kaffee und Lektüre. Doch die interessierende Zeitung liegt vor einer anderen Leserin. Wie Rita zum Objekt der Begierde gelangt oder auch nicht, muss schon selbst gelesen werden. Kromer verbindet die Geschehnisse in der bekannten Dresdner Lokalität mit Ritas Betrachtungen über philosophische Themen, über den Literaturzirkus und die Gerechtigkeit. Diese Bedeutungsschwere löst er mit einer überraschenden Pointe auf.

Weiterhin füllen alltägliche Beobachtungen das Bändchen. Eine Frau packt ihre Sachen und ihrem Mann fällt auf, dass sie mehr Hosen besitzt als er. Sie geraten darüber in gespielte Lachkrämpfe, die aber die eigentliche Tragik einer Trennung erst verdeutlichen. Wie der Gesang eines Vogels zum Refugium vor den Widernissen der Welt werden kann, zeigt „Die Amsel“.

Bei einigen Texten wäre es schön, hätte Kromer seiner Arbeit und dem Leser mehr Vertrauen geschenkt. Hier und da erübrigen sich belehrende Moral oder philosophische Anhängsel. Kurze Prosa brilliert in der Stringenz, sie braucht keine versichernden Schnörkel. Die Texte sind am stärksten, wo Kromer an seiner Geschichte bleibt und nur sie wirken lässt. Insgesamt versteht er es, durch Ironie und überraschende Einfälle Leichtigkeit zu erzeugen, trotz mancher Nachdenklichkeit. Eingestreute poetische Metaphern verraten den Lyriker. Gut, dass er die Texte aus der Schublade befreite.

Hans Kromer: Schlaflose Nächte. Dresdner Miniaturen.

Multi Media Kunst Verlag Dresden, 104 S., 14,80 Euro

