Rächer im Reifrock Christian Friedel und Woods of Birnam machen im Dresdner Schauspielhaus Shakespeare fit fürs 21. Jahrhundert.

Christian Friedel gibt im Einsatz für Shakespeare alles. © WOB

Vielleicht mal etwas weniger Nebel, vielleicht kürzeres Geflacker, vielleicht dezenterer Videoeinsatz – der Rest ist Schweigen, nein: ist großäugiges Staunen. Und finale Begeisterung inklusive Fußgetrampel und stehender Ovationen. Was Christian Friedel und seine Band Woods of Birnam am Mittwoch auf die Bühne des ausverkauften Dresdner Schauspielhauses brachten, definierte nicht nur das Treiben dieses Künstlerkollektivs neu, es machte zwischen Lichtgezappel und Gitarrenrums für jeden erkennbar, was uns William Shakespeare da eigentlich hinterlassen hat: Verse zum Kaputtheulen, zum Überschnappen, zum Niederknien.

Unter dem Motto „Searching for William“ inszenierte die Truppe in fünf Akten und mit hohem technischen Aufwand sowie reichlich Spektakel vor allem eins: die Schönheit der Sprache. Dass Friedel beim Singen wie Deklamieren fortwährend zwischen Deutsch und Englisch wechselte, die jeweilige Übersetzung stets als Obertitelschrift mitlief, erschien höchstens auf den allerflüchtigsten Blick manieriert. Genau besehen entpuppte sich das Ganze als genialer Kniff. Was klingt in welcher Sprache wie, was schöner, was trifft direkter? Wie lässt sich eine Metapher mit anderen Worten auf den Punkt bringen? Welche Tricks braucht der Übersetzer, um das Versmaß zu halten? Wer wollte, durfte also diverse Vergleiche anstellen. Genauso gut konnte man sich auch einfach nur berauschen lassen.

Müßig zu analysieren, was „Searching for William“ eigentlich sein soll, ob theatralisches Multimedia-Spektakel, Blitz-und-Donnerwort-Performance oder einfach ein Konzeptkonzert. Fakt hingegen ist, die Zwei-Stunden-Show bretterte durch ohne Knick, ohne Hänger. Und ließ Skeptiker die Erkenntnis nach Hause tragen, dass Woods of Birnam, einst aus Polarkreis 18 hervorgegangen, keineswegs auf Säuselpop festgelegt sind. Die Herren rührten kolossalen Progrock drunter, wenn Friedel als Schauspieler große Szenen aus „Hamlet“ und „Macbeth“ alleine stemmte, sich im Wahn wand, nach Rache lechzte oder – adrett im Reifrock – mögliche Verwandlungen durchexerzierte. Sie ließen es so brachial wie filigran, so fies verkantet wie süßlich versponnen klingen. Und Christian Friedel setzte als hoch motivierte Rampensau immerzu ein Sahnehäubchen drauf.

Er selbst führte bei diesem Projekt erstmals Regie; eine gute Idee, denn keiner weiß besser als er, wo er seinen Shakespeare zu finden hofft. Er suchte ihn im Abgrund, suchte ihn im Licht – und er hatte ihn im Griff. Angefangen bei der Probe für ein imaginäres Stück, dem Jonglieren mit Sonetten, bis hin zur punkigen Gesellschaftskritik auf „Hamlet“-Basis fädelte sich das Ganze dramaturgisch stimmig auf. Sogar Selbstironie fand ein Plätzchen, und dem Finale durfte sich dann doch ein Schmuseliedchen anschmiegen. Etwas Süßes für den Weg, klar, geht in Ordnung. Aber Obacht, meine Herren, Sie haben so vor Silvester schon einen Knaller gezündet.

Wieder am 1.1. und 6.1., jeweils ab 20 Uhr im GroßenHaus, DD; Karten unter 0351 4913555

Das Album: Woods of Birnam, Searching for William. Hook/Indigo (erhältlich ab 20. Januar)

zur Startseite