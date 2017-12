Racheakte im „Dschungel“ Die Bürger von Calais erzählen über ihr Leben im Schatten des berüchtigten Flüchtlingscamps. Der Journalist Emmanuel Carrère hört ihnen zu.

Sie wollten nach England und strandeten bei Calais: Bis 2016 lebten Tausende Flüchtlinge im illegalen Lager am Ärmelkanal. © dpa

Mit dem Namen Calais assoziiert man keine feinen Webspitzen aus Nordfrankreich mehr. Sondern den „Dschungel“, das illegale Camp, in dem auf dem Höhepunkt der Flüchtlingskrise bis zu 10 000 Menschen hausten und auf eine Gelegenheit warteten, irgendwie durch den Eurotunnel nach Großbritannien zu gelangen.

Das Lager wurde inzwischen geräumt und abgerissen, trotzdem ist Calais nach wie vor eine Hochburg des rechtsextremen Front National. Die Stadt mit ihren 76 000 Bewohnern und einer Arbeitslosigkeit von rund 15 Prozent gilt als Inbegriff für „Vergessene“ und „Abgehängte“, für „Globalisierungsverlierer“, die sich von den „etablierten Parteien“ ab- und lieber Rechtspopulisten zuwenden. Der französische Schriftsteller Emmanuel Carrère wollte es genauer wissen und ist in die Stadt am Ärmelkanal gefahren, um den „Calaisianern“ zuzuhören – Wutbürgern, Frustrierten, Flüchtlingshelfern, Kulturschaffenden, ganz normalen Menschen. Seine Reportage hat er in die Form eines Briefs an eine Dame aus der Stadt gekleidet, die ihm quasi zur Begrüßung ein achtseitiges Schreiben schickt, genervt von all den journalistischen Besuchern, den Filmteams und Wohlmeinenden, die nur ihre Vorurteile bestätigt bekommen wollen. Sie schreibt: „Calais ist zu einem Zoo geworden, und ich bin eine der Kassenfrauen in diesem Zoo.“

„Mit Rechten reden“ lautet eine oft zu hörende Forderung. Man müsse die Sorgen der Menschen ernst nehmen und sich auch mit Meinungen auseinandersetzen, die den eigenen diametral entgegengesetzt sind. Das hat mitunter etwas Pastoral-Sozialpädagogisches an sich, eine onkelhafte Herablassung, die der Komplexität der Gefühlslagen und politischen Vorlieben nicht gerecht wird. Wie so ein „Gespräch“ aussehen könnte, also ein Miteinanderumgehen, das sich nicht in gegenseitigem Anschreien erschöpft, demonstriert Carrère auf diesen großartigen siebzig Seiten: großartig in ihrer Offenheit, in ihrer Empathie, in ihrer Beobachtungsschärfe.

Eine Welt aus Wut und Verzweiflung

Er lässt viele Stimmen zu Wort kommen, er will die Wut der Menschen verstehen, ohne sie zu rechtfertigen. Und er versucht sich an Erklärungen, die gängige Sichtweisen brillant, aber nie selbstgewiss untergraben. „Der Dschungel ist ein Albtraum aus Not und Verslumung, es passiert Schreckliches dort, es gibt Racheakte und Vergewaltigungen, und seine Bewohner sind weit davon entfernt, allesamt friedliche Ingenieure, fleißige Studenten und tugendhafte politische Verfolgte zu sein.“ Aber es zeige sich auch etwas Mitreißendes, nämlich die Energie und der Lebenshunger, der diese Männer und Frauen auf eine lange, gefährliche und heroische Reise getrieben habe und auf der Calais, auch wenn es wie eine Sackgasse aussehe, nur eine Zwischenstation sei. „Die Lage eines kleinen Weißen, der in Beau-Marais von Sozialhilfe lebt, ist weniger prekär, aber in gewisser Weise verfahrener und endgültiger, und ich frage mich, ob nicht das mehr oder weniger bewusst der eigentliche Grund für sein Ressentiment ist.“

Am Ende erweist sich Carrères „Brief“ in vielerlei Hinsicht als todtrauriger Text über eine traurige Welt, in der Arbeitslosigkeit, Hoffnungslosigkeit, Fremdenfeindlichkeit und eine ungerichtete beziehungsweise gegen die Falschen gerichtete Wut den Alltag bestimmen. Dort, wo einst der „Dschungel“ war, will man übrigens jetzt Uferschwalben ansiedeln. „Nun sind aber Uferschwalben – ist es bittere oder naive Ironie – Zugvögel, auf Französisch: ‚oiseaux migrateurs‘; ihnen wird man nun einen herzlicheren Empfang bereiten als ihren menschlichen Vorgängern, die zusehen können, wo sie bleiben.“

Emmanuel Carrère: Brief an eine Zoowärterin aus Calais. Matthes & Seitz, 72 S., 12 Euro

