Punkt für Punkt, Zeile für Zeile, Stich für Stich Ines Beyer zeichnet freihändig Muster auf große Bögen Papier, wie ein Drucker sie drucken würde. Und sie stickt. Eine Performance der Hingabe.

Mit indigoblauer Tusche zeichnete Ines Beyer im Jahr 2015 dieses Blatt. Mit 41 mal 50 cm ist das eine der kleineren Arbeiten der Künstlerin. © Herbert Boswank

Wenn Ines Beyer mit dem Stift auf Papierbögen im Format A Null oder größer Reihen von Strichen und Punkten setzt, freihändig entworfene Muster in zweierlei Ordnung und Richtung, dann ist das schon die Kunst. Andererseits auch deren Bedingung: Beyers Neugier wird wach gehalten, die nötige Hingabe trainiert. Sie muss sich mit einem körperlichen Gegenüber auseinandersetzen. Sie führt eine Performance durch, deren Dokument das Papier ist oder der Baumwollstoff, den sie bestickt.

Beim Zeichnen kniet sie vornübergebeugt auf dem Blatt, auf die Ellbogen gestützt. Sie setzt Striche wie genäht, Wasserfarbe in winzige Vierecke, Schlaufen über Schlaufen, Streifen über Streifen. Pro Bogen braucht sie bis zu einem halben Jahr. Das endgültige Bild ist bei diesem Blickfeld und den Formaten nicht abzusehen und bringt bei einem locker gewählten Raster auch kaum Erkenntnis. Der Betrachter sieht den Zoom, eine Bild-Auflösung.

Gesticktes Tagebuch

Bei höherer Dichte der kombinierten Muster ergeben sich Effekte. Zum einen das Moiré, da die Abstände fein differieren. Ein gröberes Muster entsteht, ein Wehen auf dem Blatt, Wellenberge, Senken und Schlieren. Oder – das ist die größere Überraschung – rechtwinklig und diagonal geordnete Punkte verbinden sich zu Kreuzen, Kreisen, schräg liegenden Achten, als hätte Beyer das resultierende Muster ahnen können. Aber sie hat es nicht von innen nach außen entwickelt, sondern von links nach rechts und Zeile für Zeile. Wie ein elektronischer Drucker, nur ein klein wenig ungenauer. Der Betrachter muss gegen den Augenschein angehen, gegen seinen Ordnungssinn.

Das sind aber nur die jüngsten Arbeiten. Die Künstlerin nutzt in der Schau im Dresdner Leonhardi-Museum die Chance, den Eindruck eines meditativen Exerzitiums durch Bild-, Text- und Materialanalysen zu ergänzen, die ebenfalls als Spiegel mentaler Prozesse gelten dürfen. Denken, Vorstellung, Gedächtnis, Sprache, Urteil. Beyer hat vor ihrem Bildhauerstudium, von 1996 bis 2005 an der Hochschule für Bildende Künste Dresden, schon ein Studium in Germanistik und Kunstgeschichte absolviert.

Im Jahr der Jahrtausendwende hat sie auf Baumwolltücher mit Garn gestickt, als schriebe sie ein Tagebuch. Aparte Stiche, in klarem Rhythmus. Sie hat Zeitung gelesen – das Wochenblatt Die Zeit – und mit Garn im Aufmacher alle Worte durchgestrichen, damit zugleich ein Element des Fotos wiederholt. Sie hat weiße Stoffhandschuhe, mit denen man sonst Kunst anfasst, mit separierten Bildmotiven bunt bestickt. Es handelt sich in allen Fällen um Berichte und Fotos aus Afghanistan und dem Nahen Osten. Frisch entbrannte Kriege, Jahrzehnte alte Konflikte. Im Muster einer zerknüllten Kufiya, des arabischen Männerkopftuches, jetzt mit Maschine auf Stoff genäht, vereint Beyer das Schwarz und Rot der in Palästina widerstreitenden politischen Richtungen.

Ebenfalls aus einer Form-Analyse ist die Installation der 49-Jährigen im Erdgeschoss entstanden, eine Fortschreibung ihrer Meisterschülerzeit bei Martin Honert, nach deren Abschluss sie in Dresden blieb. Aus Fra Angelicos „Verkündigung“ (1433/34), einem der letzten Gemälde, die ihre Botschaft durch Text absichern, hat sie die Figuren entfernt. Übrig blieb der Bogengang. Übersetzt in das Bild eines Gartenhäuschens, ist nun ein verlassener Ort zu sehen. Runtergelassene Rollläden, Unkraut zwischen Gehwegplatten als Fototapete auf dreidimensionalem Holzmodell. Dahinter das Bild eines Gartens. Der Fotostreifen links entspricht dem Stück Landschaft in Fra Angelicos Gemälde. Diese Hingabe an dessen Malweise ist auch eine Verbeugung vor dessen Religiosität. Den hellen, wie ausgebleichten Rest des fotografischen Bildes hat Beyer Punkt für Punkt, Zeile für Zeile mit Aquarellfarbe gemalt.

Die Schau im Leonhardi-Museum Dresden, Grundstraße 26, ist bis zum 18. Februar zu sehen, dienstags bis freitags von 14 bis 18 Uhr und am Wochenende 10 bis 18 Uhr. Es erscheint ein Katalog.

