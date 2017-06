Publikum, was siehst du? Die Batsheva Dance Company zeigt beim exklusiven Gastspiel in Dresden ein feines Lehrstück des Illusionsbetriebs.

Nein, „Venezuela“ der israelischen Batsheva Dance Company hat wenig mit dem gleichnamigen südamerikanischen Staat zu tun. Der Choreograf Ohad Naharin hat seiner Company ein Stück geschrieben, das Szenen aus dem Theaterbetrieb, einen erotischen Traum von der Herrschaft der Frauen und Exzesse fanatischer Menschengruppen in einem reichen wie rätselhaften Film zusammenschneidet. Der Symbolvorrat entstammt dabei anspielungsreich verfeindeten Kulturen oder Gesellschaftsschichten. Dass man einen Film zu sehen glaubt – ein Stoppen und Ruckeln, das Vor- und Zurücklaufen der Bilder –, ist dem auserlesenen Stil geschuldet, den Naharin seit 1990 den Tänzern seiner Company beibringt. Dem Schleichen in Superzeitlupe folgt das Einfrieren der Szene oder eine schnelle, raue Bewegung. Alles bleibt im Fluss, auch wenn das Bild vermeintlich steht; jede Konstellation lässt sich mühelos erzeugen und wieder auflösen. Nach der Uraufführung im Mai in Tel Aviv gab es am Freitag im Festspielhaus Dresden-Hellerau die Europa-Premiere des Stücks. Das Publikum war begeistert, jubelte und trampelte.

Das liegt auch daran, dass „Venezuela“ die Szenenfolge mit wechselnder Besetzung doppelt zeigt. Zuerst hell ausgeleuchtet zur entrückten Mehrstimmigkeit gregorianischer Chöre, dann in halber Finsternis zu rhythmisch betonten Klängen. So kann man jede Szene zweimal betrachten. Das ist gut, weil sehr oft mehr geschieht, als der Zuschauer verfolgen kann. Das ist zugleich beunruhigend: Kann man so schnell einen soeben gesehenen Ablauf vergessen? Kann man eine wohlbekannte Geste so falsch deuten? Naharin zeigt nach „Sadeh 21“ ein weiteres Lehrstück aus dem Innern des Illusionsbetriebs. Nur darf sich diesmal das Publikum glücklich durchschaut wissen. Denn der Zuschauer ergänzt alle Andeutungen, will gleichzeitig überrascht werden und genießen, was an Schönheit und Stärke mit seiner Billigung wiederkehrt.

zur Startseite