TV-Tipp Psychoterror im Villenviertel Im ZDF-Film „Angst – Der Feind in meinem Haus“ ist ein anfangs scheinbar freundlicher Nachbar plötzlich gar nicht mehr so nett.

Randolph Tiefenthaler (Heino Ferch) und seine Frau Rebecca (Anja Kling) warten angespannt auf die Eröffnung der Gerichtsverhandlung gegen ihren Nachbarn. © ZDF

Einst dichtete Schiller: „Es kann der Frömmste nicht in Frieden leben, wenn es dem bösen Nachbar nicht gefällt.“ Und auf dieser Erkenntnis beruht auch der Thriller „Angst – Der Feind in meinem Haus“, der am Montag im ZDF zu sehen ist.

Es beginnt ganz harmlos mit Plätzchentellern, die der ältere Herr vor die Tür der neuen Nachbarn in einer schönen Villa in Berlin stellt. Das Ehepaar Randolph und Rebecca Tiefenthaler kann sich darüber nicht allzu lange freuen, denn bald darauf steht der Nachbar, Dieter Tiberius (großartig: Udo Samel), plötzlich im Waschkeller, macht Rebecca leicht anzügliche Komplimente und spricht von deren „niedlichen Kindern“. Nach einer guten halben Stunde ist es mit der Idylle endgültig vorbei, denn in einem Brief beschuldigt der allein lebende Mann das Ehepaar, die eigenen Kinder sexuell zu missbrauchen. Beide hatten Herrn Tiberius zunächst für einen Spinner gehalten. Als der jedoch sogar eine Anzeige gegen die Tiefenthalers stellt, bietet Randolph ihm die Kostenübernahme für den Umzug in eine neue Wohnung an, plus 10 000 Euro. Tiberius schlägt das Angebot aus, sie streiten sich, es kommt zur Verzweiflungstat, in die auch Randolphs Vater Hermann (mutig: Dietrich Hollinderbäumer) verstrickt wird.

Es ist spannend zu sehen, wie angesichts der ungeheuren Verleumdungen die pure Verzweiflung immer mehr von dem zunächst hilflos agierenden Ehepaar Besitz ergreift, das von Anja Kling (sehr emotional) und Heino Ferch (sehr beherrscht) ebenso eindringlich wie glaubhaft verkörpert wird. Sie stehen das gemeinsam durch, obgleich sie vermutet, dass er eine Affäre hat, weil sie ihn oft nicht in seinem Architektenbüro erreicht. Doch er arbeitet lieber im Restaurant, weil die Atmosphäre ihn dort inspiriert und er offenbar nicht gerne nach Hause kommt.

Das überraschende, nicht ganz passende Ende ist sehr krimilastig und ziemlich unrealistisch. Es bleibt die Frage, wie sehr auf die Justiz in so einem Fall noch Verlass ist und wie solch eine Geschichte im echten Leben auszuhalten ist. (dpa)

„Angst – Der Feind in meinem Haus“, 20.15 Uhr, ZDF

zur Startseite